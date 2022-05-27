Британским наемникам Украины в ДНР грозит смертная казнь

27 мая 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

В отношении наемников из Британии завели уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемникам из Великобритании и Марокко, участвовавшим в подготовке боевых действий против ДНР, грозит смертная казнь. Об этом сообщил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов. «Уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в подготовке и ведении боевых действий против Донецкой народной республики, полностью сформировано. Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым, с учетом военного времени, может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь», — сообщил Гаврилов в интервью РИА «Новости». Наемников подозревают в преступлениях про части второй статьи 34-й «совершение преступлений группой лиц», статьи 323-й «насильственный захват власти или насильственного удержания власти», статьи 440 УК ДНР «наемничество». По словам Гаврилова, показания британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима подтвердили их вину. Пиннер сдался в плен в середине апреля. По его словам, украинское командование бросило солдат во время боя с армией РФ в промзоне Мариуполя. Пиннер заявил, что российские военные хорошо отнеслись к нему в плену. Сдавшиеся боевики стали говорить, что Пиннер был снайпером и стрелял по мирным гражданам. В Минобороны РФ отмечали, что иностранных наемников ждет долгий срок. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Российская армия занимается освобождением Донбасса, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин.

Наемникам из Великобритании и Марокко, участвовавшим в подготовке боевых действий против ДНР, грозит смертная казнь. Об этом сообщил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов. «Уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в подготовке и ведении боевых действий против Донецкой народной республики, полностью сформировано. Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым, с учетом военного времени, может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь», — сообщил Гаврилов в интервью РИА «Новости». Наемников подозревают в преступлениях про части второй статьи 34-й «совершение преступлений группой лиц», статьи 323-й «насильственный захват власти или насильственного удержания власти», статьи 440 УК ДНР «наемничество». По словам Гаврилова, показания британцев Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима подтвердили их вину. Пиннер сдался в плен в середине апреля. По его словам, украинское командование бросило солдат во время боя с армией РФ в промзоне Мариуполя. Пиннер заявил, что российские военные хорошо отнеслись к нему в плену. Сдавшиеся боевики стали говорить, что Пиннер был снайпером и стрелял по мирным гражданам. В Минобороны РФ отмечали, что иностранных наемников ждет долгий срок. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Российская армия занимается освобождением Донбасса, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, отмечал президент РФ Владимир Путин.