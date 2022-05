США решились на отправку мощных ракетных систем на Украину

США отправят на Украину ракетные системы залпового огня Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация американского президента Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). Отмечается, что вооружение войдет в ближайший пакет военной помощи, о котором будет объявлено на следующей неделе. «Администрация Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности <…> Передача, вероятно, будет объявлена на следующей неделе», — пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц. По словам авторов, речь идет об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км. Такие установки могут быть снаряжены управляемыми ракетами, огонь которых корректируется со спутников. Ранее The Washington Post сообщал, что некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоились возможной эскалацией конфликта с Россией в результате передачи Киеву РСЗО. Чиновники в Белом доме опасаются, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат возможность «запускать ракеты по территории России», если им передать РСЗО с дальностью действия более 289 километров. США усилили поставки вооружения с началом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Сообщалось, что финансовые запасы США исчерпаны. При этом, по мнению эксперта Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюня, США оставят Украину без поддержки, если она потерпит поражение в противостоянии с Россией.

