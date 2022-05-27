США решились на отправку мощных ракетных систем на Украину

Администрация американского президента Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). Отмечается, что вооружение войдет в ближайший пакет военной помощи, о котором будет объявлено на следующей неделе.
«Администрация Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности <…> Передача, вероятно, будет объявлена на следующей неделе», — пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц. По словам авторов, речь идет об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км. Такие установки могут быть снаряжены управляемыми ракетами, огонь которых корректируется со спутников.
Ранее The Washington Post сообщал, что некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоились возможной эскалацией конфликта с Россией в результате передачи Киеву РСЗО. Чиновники в Белом доме опасаются, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат возможность «запускать ракеты по территории России», если им передать РСЗО с дальностью действия более 289 километров.
США усилили поставки вооружения с началом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Сообщалось, что финансовые запасы США исчерпаны. При этом, по мнению эксперта Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюня, США оставят Украину без поддержки, если она потерпит поражение в противостоянии с Россией.
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Администрация американского президента Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). Отмечается, что вооружение войдет в ближайший пакет военной помощи, о котором будет объявлено на следующей неделе. «Администрация Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности <…> Передача, вероятно, будет объявлена на следующей неделе», — пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц. По словам авторов, речь идет об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), дальность огня которых в зависимости от боеприпаса составляет от 70 до 500 км. Такие установки могут быть снаряжены управляемыми ракетами, огонь которых корректируется со спутников. Ранее The Washington Post сообщал, что некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоились возможной эскалацией конфликта с Россией в результате передачи Киеву РСЗО. Чиновники в Белом доме опасаются, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат возможность «запускать ракеты по территории России», если им передать РСЗО с дальностью действия более 289 километров. США усилили поставки вооружения с началом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Сообщалось, что финансовые запасы США исчерпаны. При этом, по мнению эксперта Китайского института международных исследований Чжан Тэнцзюня, США оставят Украину без поддержки, если она потерпит поражение в противостоянии с Россией.