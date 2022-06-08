Часть россиян остались без пенсий из-за западных санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионеры. Курган , скамейка, пенсионеры, цпкио курган, масочный режим
Иностранцы за рубежом сталкиваются с проблемой при получении пенсий Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Некоторые пенсионеры за рубежом не смогли получить выплату из-за санкций Запада. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

«Во втором квартале текущего года были возвращены платежи в отношении 37 граждан. Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами», — цитирует РБК заявление пресс-службы ПФР.

Если зарубежный счет не принимает деньги из ПФР, то получателя уведомляют о необходимости предоставить реквизиты счета в российском банке. Выплату пенсий приостанавливают, если человек не предоставил другие реквизиты, затем платеж можно восстановить с доплатой за прошедшее время.

Страны Запада ввели санкции из-за спецоперации на Украине. В том числе под ограничения попали и российские банки, некоторые из них отключили от платежной системы SWIFT, что замедляет расчеты с иностранными организациями. На фоне санкций в России одобрили закон, по которому правительство РФ сможет дополнительно индексировать пенсии.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU.

Некоторые пенсионеры за рубежом не смогли получить выплату из-за санкций Запада. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ (ПФР). «Во втором квартале текущего года были возвращены платежи в отношении 37 граждан. Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами», — цитирует РБК заявление пресс-службы ПФР. Если зарубежный счет не принимает деньги из ПФР, то получателя уведомляют о необходимости предоставить реквизиты счета в российском банке. Выплату пенсий приостанавливают, если человек не предоставил другие реквизиты, затем платеж можно восстановить с доплатой за прошедшее время. Страны Запада ввели санкции из-за спецоперации на Украине. В том числе под ограничения попали и российские банки, некоторые из них отключили от платежной системы SWIFT, что замедляет расчеты с иностранными организациями. На фоне санкций в России одобрили закон, по которому правительство РФ сможет дополнительно индексировать пенсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...