Часть россиян остались без пенсий из-за западных санкций

08 июня 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

Иностранцы за рубежом сталкиваются с проблемой при получении пенсий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Некоторые пенсионеры за рубежом не смогли получить выплату из-за санкций Запада. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ (ПФР). «Во втором квартале текущего года были возвращены платежи в отношении 37 граждан. Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами», — цитирует РБК заявление пресс-службы ПФР. Если зарубежный счет не принимает деньги из ПФР, то получателя уведомляют о необходимости предоставить реквизиты счета в российском банке. Выплату пенсий приостанавливают, если человек не предоставил другие реквизиты, затем платеж можно восстановить с доплатой за прошедшее время. Страны Запада ввели санкции из-за спецоперации на Украине. В том числе под ограничения попали и российские банки, некоторые из них отключили от платежной системы SWIFT, что замедляет расчеты с иностранными организациями. На фоне санкций в России одобрили закон, по которому правительство РФ сможет дополнительно индексировать пенсии. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Некоторые пенсионеры за рубежом не смогли получить выплату из-за санкций Запада. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ (ПФР). «Во втором квартале текущего года были возвращены платежи в отношении 37 граждан. Большинство из них уже направили заявления с новыми реквизитами», — цитирует РБК заявление пресс-службы ПФР. Если зарубежный счет не принимает деньги из ПФР, то получателя уведомляют о необходимости предоставить реквизиты счета в российском банке. Выплату пенсий приостанавливают, если человек не предоставил другие реквизиты, затем платеж можно восстановить с доплатой за прошедшее время. Страны Запада ввели санкции из-за спецоперации на Украине. В том числе под ограничения попали и российские банки, некоторые из них отключили от платежной системы SWIFT, что замедляет расчеты с иностранными организациями. На фоне санкций в России одобрили закон, по которому правительство РФ сможет дополнительно индексировать пенсии.