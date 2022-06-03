ЕС 14 июня отключит от SWIFT «Сбер» и еще два российских банка

03 июня 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

Отключение российских банков от платежной системы SWIFT запланировано на 14 июня. Евросоюз одобрил санкции против них. Под ограничения, которые будут действовать с 14 июня, попали Сбербанк, Россельхозбанк, Московский Кредитный банк. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ ЕС. Помимо этого, новые санкции предусматривают частичный запрет поставок нефти из России. Ограничивается приобретение, импорт и передача сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, сообщает телеканал 360. Евросоюз вводит ограничения против РФ в связи со спецоперацией на Украине. В шестом пакете оказались КАМАЗ и УАЗ, а также некоторые известные россияне. Под ограничения попали российские военные и власти подконтрольных РФ Херсонской области и Мелитополя. Всего в списке 101 позиция.