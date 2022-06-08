Запорожье проведет референдум о присоединении к РФ в 2022 году

Точные формулировки вопросов на референдум власти определят позднее Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области, значительную часть которой контролируют российские военные, до конца 2022 года пройдет референдум о вхождении в состав России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Референдум [о вхождении в состав России] пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев», — заявил Владимир Рогов РИА «Новости».

В ближайшее время запорожские власти определятся с формулировкой вопросов, которые вынесут на всенародное голосование. По словам Рогова, быстрее вернуться желает «подавляющее число жителей области».

Российские военные заняли часть Запорожской области в ходе спецоперации на Украине. В ее цели входит денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида, заявлял президент РФ Владимир Путин. О желании войти в состав РФ заявили и власти Херсонской области, которую также контролируют ВС РФ. По словам депутата Госдумы Леонида Слуцкого, референдумы в Запорожье и Херсоне могут пройти одновременно с плебисцитами о вхождении в состав России ДНР и ЛНР.

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