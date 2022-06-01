Слуцкий раскрыл сроки вхождения ЛНР, ДНР и Херсона в состав РФ

Донецкая, Луганская народные республики, а также Херсонская область могут одновременно войти в состав России. Такое заявление сделал глава международного комитета Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области мог бы пройти одновременно. Это было бы логично», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Он дополнил, что все то может произойти в июле. По его словам, У России хватит ресурсов на обеспечение включения новых субъектов в свой состав.
Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбассса от обстрелов ВСУ и нацбатов, поражение объектов военной инфраструктуры украинской армии. С марта этого года под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.
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