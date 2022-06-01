Слуцкий раскрыл сроки вхождения ЛНР, ДНР и Херсона в состав РФ

01 июня 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий отметил, что референдум может состояться в июле этого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Донецкая, Луганская народные республики, а также Херсонская область могут одновременно войти в состав России. Такое заявление сделал глава международного комитета Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области мог бы пройти одновременно. Это было бы логично», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Он дополнил, что все то может произойти в июле. По его словам, У России хватит ресурсов на обеспечение включения новых субъектов в свой состав. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбассса от обстрелов ВСУ и нацбатов, поражение объектов военной инфраструктуры украинской армии. С марта этого года под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Донецкая, Луганская народные республики, а также Херсонская область могут одновременно войти в состав России. Такое заявление сделал глава международного комитета Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий. «Референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области мог бы пройти одновременно. Это было бы логично», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Он дополнил, что все то может произойти в июле. По его словам, У России хватит ресурсов на обеспечение включения новых субъектов в свой состав. Вынужденную спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбассса от обстрелов ВСУ и нацбатов, поражение объектов военной инфраструктуры украинской армии. С марта этого года под полным контролем ВС РФ находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.