07 июня 2022

В тюменскую промышленность вложат сотни миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие первого индустриального парка в Тюменской области. Поселок Боровский
Сумма вложений составит 500 миллионов Фото:

В Тюменской области из бюджета потратят 500 млн рублей на развитие инфраструктуры индустриального парка «Богандинский». Об этом журналистам рассказала генеральный директор агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

«Инвестиции в инфраструктуру индустриального парка „Богандинский“ размером в 500 млн рублей будут выделены из бюджета Тюменской области. Средства пойдут на проведение работ по вертикальной планировке земельных участков и инженерные коммуникации», — сообщает ТАСС со ссылкой на слова Романец.

В агентстве отметили, что общая площадь индустриального парка «Богандинский» превышает 260 га. На его месте планируется создать 32 новых производства к 2030 году. Парк включен в федеральный реестр Минпромторга России.

Ранее URA.RU сообщало, что на площадке индустриального парка «Богандинский» планируется построить новый вентиляционный завод. Общий объем вложений составит 57 млн рублей.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В Тюменской области из бюджета потратят 500 млн рублей на развитие инфраструктуры индустриального парка «Богандинский». Об этом журналистам рассказала генеральный директор агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец. «Инвестиции в инфраструктуру индустриального парка „Богандинский“ размером в 500 млн рублей будут выделены из бюджета Тюменской области. Средства пойдут на проведение работ по вертикальной планировке земельных участков и инженерные коммуникации», — сообщает ТАСС со ссылкой на слова Романец. В агентстве отметили, что общая площадь индустриального парка «Богандинский» превышает 260 га. На его месте планируется создать 32 новых производства к 2030 году. Парк включен в федеральный реестр Минпромторга России. Ранее URA.RU сообщало, что на площадке индустриального парка «Богандинский» планируется построить новый вентиляционный завод. Общий объем вложений составит 57 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...