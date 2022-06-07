В тюменскую промышленность вложат сотни миллионов

Сумма вложений составит 500 миллионов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской области из бюджета потратят 500 млн рублей на развитие инфраструктуры индустриального парка «Богандинский». Об этом журналистам рассказала генеральный директор агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

«Инвестиции в инфраструктуру индустриального парка „Богандинский“ размером в 500 млн рублей будут выделены из бюджета Тюменской области. Средства пойдут на проведение работ по вертикальной планировке земельных участков и инженерные коммуникации», — сообщает ТАСС со ссылкой на слова Романец.

В агентстве отметили, что общая площадь индустриального парка «Богандинский» превышает 260 га. На его месте планируется создать 32 новых производства к 2030 году. Парк включен в федеральный реестр Минпромторга России.

Ранее URA.RU сообщало, что на площадке индустриального парка «Богандинский» планируется построить новый вентиляционный завод. Общий объем вложений составит 57 млн рублей.