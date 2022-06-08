Екатеринбургские депутаты поучаствовали в спасении жизней солдат

Председатель медфракции Алексей Вихарев сдает кровь в областном центре переливания крови Фото: Дмитрий Иванов

Депутаты из медфракции гордумы Екатеринбурга коллективно сдали кровь в преддверии Дня донора. Вместе с собой они привели на станцию переливания крови своих коллег и друзей. Кровь пойдет на спасение жизней свердловчан и раненых военных, рассказал URA.RU председатель депутатской группы Алексей Вихарев.

«Мы, депутаты медицинской фракции, пришли сдать кровь, помочь жителям и раненым солдатам, которым она необходима. Для проведения сложных операций, для переливаний, для успешного лечения. От ее запасов напрямую зависят жизни пациентов. В наших силах оказать такую помощь и, может быть, спасти чью-то жизнь. Это действительно важно. Особенно для нашей медицинской фракции», — прокомментировал Вихарев.

Вместе с Вихаревым кровь сдали Алексей Мещеряков, Анастасия Немец, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев, Александр Колесников. Также к депутатам присоединился начальник Госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин. Перед процедурой все прошли медосмотр, сдали кровь на уровень гемоглобина, а также прошли тест на группу крови.

«Сдавал кровь второй раз в жизни, первый был для маленького ребенка. Надеюсь, что мой вклад для жителей будет ощутимым. Задумался о том, чтобы сдавать кровь на постоянной основе. Мне сделали анализ, врачи сказали, что моя кровь первая отрицательная очень востребована», — поделился впечатлениями депутат городской думы Дмитрий Николаев.

Участники медфракции начали помогать городу более года назад. С тех пор было потрачено свыше 17 млн рублей личных средств депутатов. Деньги пошли на покупку оборудования и расходных материалов для больниц. Также в прошлом году народные избранники организовали акцию «Вакцинация в каждый двор», в рамках которой удалось привить более 80 тысяч горожан от Covid-19. Сейчас участники медфракции развивают в Екатеринбурге выездную диспансеризацию. Пройти медосмотр можно в Орджоникидзевском районе, в ТЦ «Окей». Также мобильные пункты организованы в Чкаловском и Кировском районах.

Перед процедурой депутаты прошли медосмотр, сдали кровь на уровень гемоглобина, а также прошли тест на группу крови Фото: Дмитрий Иванов

Кровь пойдет на спасение жизней Свердловчан и раненых соладт Фото: Дмитрий Иванов

Сданная кровь пойдет на помощь жителям Свердловской области и раненым солдатам Фото: Дмитрий Иванов

Всего кровь сдали 13 депутатов, а также их друзья и коллеги Фото: Дмитрий Иванов

Участники медфракции начали помогать городу более года назад Фото: Дмитрий Иванов

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