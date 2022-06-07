Мишустин объявил благодарность соцработнику из ЯНАО

08 июня 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Благодарность правительства ушла в Лабытнанги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин объявил благодарность работнику социальной сферы из Лабытнанги (ЯНАО) Наталье Сухоруковой. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ. «Благодарности правительства удостоилась заместитель директора государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа „Центр социального обслуживания населения муниципального образования город Лабытнанги“ Сухорукова Наталья Григорьевна», — говорится в документе. В центре социального обслуживания агентству не смогли прокомментировать достижение руководителя. На звонки корреспондента там не ответили. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин объявил благодарность работнику социальной сферы из Лабытнанги (ЯНАО) Наталье Сухоруковой. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ. «Благодарности правительства удостоилась заместитель директора государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа „Центр социального обслуживания населения муниципального образования город Лабытнанги“ Сухорукова Наталья Григорьевна», — говорится в документе. В центре социального обслуживания агентству не смогли прокомментировать достижение руководителя. На звонки корреспондента там не ответили.