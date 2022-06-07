07 июня 2022

Мишустин объявил благодарность соцработнику из ЯНАО

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Благодарность правительства ушла в Лабытнанги Фото:

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин объявил благодарность работнику социальной сферы из Лабытнанги (ЯНАО) Наталье Сухоруковой. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

«Благодарности правительства удостоилась заместитель директора государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа „Центр социального обслуживания населения муниципального образования город Лабытнанги“ Сухорукова Наталья Григорьевна», — говорится в документе. В центре социального обслуживания агентству не смогли прокомментировать достижение руководителя. На звонки корреспондента там не ответили.

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Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин объявил благодарность работнику социальной сферы из Лабытнанги (ЯНАО) Наталье Сухоруковой. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ. «Благодарности правительства удостоилась заместитель директора государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа „Центр социального обслуживания населения муниципального образования город Лабытнанги“ Сухорукова Наталья Григорьевна», — говорится в документе. В центре социального обслуживания агентству не смогли прокомментировать достижение руководителя. На звонки корреспондента там не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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