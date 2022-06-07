Мишустин объявил благодарность соцработнику из ЯНАО

Благодарность правительства ушла в Лабытнанги
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин объявил благодарность работнику социальной сферы из Лабытнанги (ЯНАО) Наталье Сухоруковой. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.
«Благодарности правительства удостоилась заместитель директора государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа „Центр социального обслуживания населения муниципального образования город Лабытнанги“ Сухорукова Наталья Григорьевна», — говорится в документе. В центре социального обслуживания агентству не смогли прокомментировать достижение руководителя. На звонки корреспондента там не ответили.
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