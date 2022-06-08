ЧЭМК скопировал для юных челябинцев принцип тренировок Олимпийской сборной России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Летний спортивный комплекс открыл в детском оздоровительном лагере на озере Акакуль Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Юные спортсмены, отдыхающие в лагере комбината, смогут заниматься в помещении площадью 1,2 тысячи кв. метров с татами на полу, мягким покрытием стен и всем необходимым спортивным инвентарем для занятий дзюдо.

Для челябинских детей скопировали принцип тренировок Олимпийской сборной, когда лучшие атлеты страны проводят специальные летние сборы на курорте. Район у озера Акакуль считается экологически чистым местом со свежим воздухом, сосновым лесом и рекомендованным врачами для купания озером с очень мягкой водой. Спорткомплекс расположился буквально в нескольких десятках метров от озера, в волнах которого можно заканчивать борцовские тренировки. Рядом разместились современные тренажеры, доступные как юным дзюдоистам, так и всем отдыхающим в лагере ЧЭМК детям.

«Создаются условия для совмещения летнего отдыха детей с тренировочным процессом. С наступлением летних каникул ребята разъезжаются кто куда, прерывают тренировки, что снижает уровень их спортивной подготовки. С появлением нового спорткомплекса на Акакуле мы решили эту проблему», — пояснил директор детской школы дзюдо «Электрометаллург» и член олимпийской сборной России, заслуженный мастер спорта Денис Ярцев.

По словам начальника управления капстроительства ЧЭМК Антона Реутова, подрядчик был выбран на тендере, который выиграла компания Grand Project. В Челябинске она известна строительством ТРК «Алмаз» и офисно-производственного здания завода «Метран», но имеет также большой опыт проектирования и строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Стройка, которая велась под постоянным контролем специалистов ЧЭМК, завершилась к Дню защиты детей, когда в лагерь приехала первая смена.

«Детский отдых и занятия спортом — это часть социальной политики комбината. В 2021 году мы построили и открыли детскую школу дзюдо „Электрометаллург“, где все желающие занимаются абсолютно бесплатно. В этом году добавили к ней еще и летний тренировочный корпус. Челябинские мальчишки и девчонки для нас не хуже атлетов Олимпийской сборной», — заявил гендиректор ЧЭМК Павел Ходоровский.

ДОЛ «Акакуль» — старейший детский лагерь в Челябинской области, построенный комбинатом в тяжелейшем 1941 году, и ни на один год летние заезды сюда не прекращались. Спорткомплекс на Акакуле появился при участии и по инициативе партии «Единая Россия». Проект повлек за собой полную реконструкцию уже имеющейся инфраструктуры: корпуса отремонтировали вплоть до замены полов и оборудовали их отоплением на случай прохладной погоды.

Генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский назвал проект частью социальной программы предприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С другими юными спортсменами директор школы дзюдо «Электрометаллург» и член олимпийской сборной России Денис Ярцев тренирует и свою дочь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Анатолий Векшин (в центре): «ЧЭМК, откликнувшись на нашу инициативу, показал пример грамотной социальной политики и сделал замечательный подарок южноуральцам» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Площадь борцовского зала превышает 1,2 тысячи квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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