Вирусолог назвал две причины низкой заболеваемости COVID в России

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Пятьдесят второй день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, респираторная маска, люди на улице, coronavirus
В России относительно недавно прошла большая вспышка заболеваемости COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России держится низкая заболеваемость коронавирусом, так как прошлая волна началась позже, чем в остальных странах. Вторая причина — мало россиян ездят за границу. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

«У нас достаточно мало передвижения за рубеж. В то же время в Соединенных Штатах сейчас идет очередная волна, которая связана с новыми разновидностями „Омикрона“. Там уже некоторое количество мутаций набралось, которые приводят к еще более быстрому распространению, поэтому в США идет подъем. У нас народ так не летает, поэтому это нас пока не касается», — сказал Петр Чумаков.

Вирусолог отметил, что вторая причина низкой заболеваемости заключается в том, что в России волна COVID-19 была относительно недавно. «Другой фактор — это то, что у нас не так давно прошла большая волна „Омикрона“. Она была позже, чем на Западе, поэтому у нас позже сохраняется остаточный коллективный иммунитет», — уточнил специалист.

Что касается следующей волны, то профессор Чумаков не уверен, что она будет носить такой же характер, как и предыдущая. «Я думаю, что ближе к осени у нас тоже начнется подъем. Но я не думаю, что он будет серьезным», — подчеркнул собеседник агентства.

С середины апреля в РФ фиксируется меньше 10 тысяч случаев коронавируса в день. Согласно официальным данным, 8 июня в России зарегистрировано 3 646 заболеваний COVID-19. Тем временем в регионах снимают ограничительные меры в связи с улучшением эпидемической ситуации.

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В России держится низкая заболеваемость коронавирусом, так как прошлая волна началась позже, чем в остальных странах. Вторая причина — мало россиян ездят за границу. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. «У нас достаточно мало передвижения за рубеж. В то же время в Соединенных Штатах сейчас идет очередная волна, которая связана с новыми разновидностями „Омикрона“. Там уже некоторое количество мутаций набралось, которые приводят к еще более быстрому распространению, поэтому в США идет подъем. У нас народ так не летает, поэтому это нас пока не касается», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог отметил, что вторая причина низкой заболеваемости заключается в том, что в России волна COVID-19 была относительно недавно. «Другой фактор — это то, что у нас не так давно прошла большая волна „Омикрона“. Она была позже, чем на Западе, поэтому у нас позже сохраняется остаточный коллективный иммунитет», — уточнил специалист. Что касается следующей волны, то профессор Чумаков не уверен, что она будет носить такой же характер, как и предыдущая. «Я думаю, что ближе к осени у нас тоже начнется подъем. Но я не думаю, что он будет серьезным», — подчеркнул собеседник агентства. С середины апреля в РФ фиксируется меньше 10 тысяч случаев коронавируса в день. Согласно официальным данным, 8 июня в России зарегистрировано 3 646 заболеваний COVID-19. Тем временем в регионах снимают ограничительные меры в связи с улучшением эпидемической ситуации.
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