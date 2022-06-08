Вирусолог назвал две причины низкой заболеваемости COVID в России

08 июня 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

В России относительно недавно прошла большая вспышка заболеваемости COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России держится низкая заболеваемость коронавирусом, так как прошлая волна началась позже, чем в остальных странах. Вторая причина — мало россиян ездят за границу. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. «У нас достаточно мало передвижения за рубеж. В то же время в Соединенных Штатах сейчас идет очередная волна, которая связана с новыми разновидностями „Омикрона“. Там уже некоторое количество мутаций набралось, которые приводят к еще более быстрому распространению, поэтому в США идет подъем. У нас народ так не летает, поэтому это нас пока не касается», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог отметил, что вторая причина низкой заболеваемости заключается в том, что в России волна COVID-19 была относительно недавно. «Другой фактор — это то, что у нас не так давно прошла большая волна „Омикрона“. Она была позже, чем на Западе, поэтому у нас позже сохраняется остаточный коллективный иммунитет», — уточнил специалист. Что касается следующей волны, то профессор Чумаков не уверен, что она будет носить такой же характер, как и предыдущая. «Я думаю, что ближе к осени у нас тоже начнется подъем. Но я не думаю, что он будет серьезным», — подчеркнул собеседник агентства. С середины апреля в РФ фиксируется меньше 10 тысяч случаев коронавируса в день. Согласно официальным данным, 8 июня в России зарегистрировано 3 646 заболеваний COVID-19. Тем временем в регионах снимают ограничительные меры в связи с улучшением эпидемической ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В России держится низкая заболеваемость коронавирусом, так как прошлая волна началась позже, чем в остальных странах. Вторая причина — мало россиян ездят за границу. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. «У нас достаточно мало передвижения за рубеж. В то же время в Соединенных Штатах сейчас идет очередная волна, которая связана с новыми разновидностями „Омикрона“. Там уже некоторое количество мутаций набралось, которые приводят к еще более быстрому распространению, поэтому в США идет подъем. У нас народ так не летает, поэтому это нас пока не касается», — сказал Петр Чумаков. Вирусолог отметил, что вторая причина низкой заболеваемости заключается в том, что в России волна COVID-19 была относительно недавно. «Другой фактор — это то, что у нас не так давно прошла большая волна „Омикрона“. Она была позже, чем на Западе, поэтому у нас позже сохраняется остаточный коллективный иммунитет», — уточнил специалист. Что касается следующей волны, то профессор Чумаков не уверен, что она будет носить такой же характер, как и предыдущая. «Я думаю, что ближе к осени у нас тоже начнется подъем. Но я не думаю, что он будет серьезным», — подчеркнул собеседник агентства. С середины апреля в РФ фиксируется меньше 10 тысяч случаев коронавируса в день. Согласно официальным данным, 8 июня в России зарегистрировано 3 646 заболеваний COVID-19. Тем временем в регионах снимают ограничительные меры в связи с улучшением эпидемической ситуации.