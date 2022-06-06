06 июня 2022

В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавируса. Челябинск, медсестра, прививка, врач, больница, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник v
Отныне прививки от коронавируса для жителей Челябинской области перестали быть обязательными Фото:
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Коронавирус COVID-19

Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«На территории Челябинской области отменена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции. Ранее она действовала в отношении ряда категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Анатолий Семенов», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

Обязательная вакцинация от коронавируса действовала в Челябинской области с 1 декабря 2021 года. Речь шла о студентах средних учебных заведений и гражданах старше 60 лет, а также о врачах, педагогах и других сотрудниках системы образования, работниках торговли. К концу мая 2022 года заболеваемость снизилась настолько, что в регионе с 1 июня отменили обязательный масочный режим.

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Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «На территории Челябинской области отменена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции. Ранее она действовала в отношении ряда категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Анатолий Семенов», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. Обязательная вакцинация от коронавируса действовала в Челябинской области с 1 декабря 2021 года. Речь шла о студентах средних учебных заведений и гражданах старше 60 лет, а также о врачах, педагогах и других сотрудниках системы образования, работниках торговли. К концу мая 2022 года заболеваемость снизилась настолько, что в регионе с 1 июня отменили обязательный масочный режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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