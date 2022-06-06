В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от COVID

07 июня 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Отныне прививки от коронавируса для жителей Челябинской области перестали быть обязательными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «На территории Челябинской области отменена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции. Ранее она действовала в отношении ряда категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Анатолий Семенов», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. Обязательная вакцинация от коронавируса действовала в Челябинской области с 1 декабря 2021 года. Речь шла о студентах средних учебных заведений и гражданах старше 60 лет, а также о врачах, педагогах и других сотрудниках системы образования, работниках торговли. К концу мая 2022 года заболеваемость снизилась настолько, что в регионе с 1 июня отменили обязательный масочный режим. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «На территории Челябинской области отменена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции. Ранее она действовала в отношении ряда категорий граждан. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Анатолий Семенов», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. Обязательная вакцинация от коронавируса действовала в Челябинской области с 1 декабря 2021 года. Речь шла о студентах средних учебных заведений и гражданах старше 60 лет, а также о врачах, педагогах и других сотрудниках системы образования, работниках торговли. К концу мая 2022 года заболеваемость снизилась настолько, что в регионе с 1 июня отменили обязательный масочный режим.