В Екатеринбурге неизвестный поджег бар и дом с семьей внутри

09 июня 2022 в 00:16 Размер текста - 17 +

Пожар произошел возле озера Балтым в Екатеринбурге Фото: Денис Моргунов © URA.RU Неизвестный мужчина ночью проник на территорию санатория и поджег бар с несколькими домами, в одном из которых находилась семья путешественников. Об этом сообщил владелец санатория «Лесная сказка» Павел Маньяков на своей странице в соцсети. «Неизвестный проник ночью на территорию базы отдыха и поджег здание бара, после пошел еще к двум домам и поджег их. В одном из домов спала семья с двумя детьми, отдыхающий мужчина увидел вспышку пламени, взял огнетушитель и принялся тушить пожар», — рассказал Маньяков. Потушив дом, в котором спал с семьей, мужчина вызвал пожарных и направился спасать соседний горящий дом. Хозяин санатория сообщает, бар находился в другой части территории базы отдыха, поэтому не сразу обнаружили, что он горит. Здание бара полностью сгорело: расплавились холодильники, кассовый аппарат и пол, остался только мангал. По словам Маньякова, убытки составили миллион рублей. Ранее URA.RU сообщало о пожаре на мемориале Романовых, пламя удалось остановить за несколько метров до газовой трубы. Также агентство рассказывало о американке, которая подожгла автомобиль бывшего партнера по бизнесу. Бар до поджога Фото: Павел Маньков Оставшееся после пожара Фото: Павел Маньков Фото: Павел Маньков Фото: Павел Маньков Фото: Павел Маньков Фото: Павел Маньков Фото: Павел Маньков Фото: Павел Маньков Фото: Павел Маньков Фото: Павел Маньков Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Неизвестный мужчина ночью проник на территорию санатория и поджег бар с несколькими домами, в одном из которых находилась семья путешественников. Об этом сообщил владелец санатория «Лесная сказка» Павел Маньяков на своей странице в соцсети. «Неизвестный проник ночью на территорию базы отдыха и поджег здание бара, после пошел еще к двум домам и поджег их. В одном из домов спала семья с двумя детьми, отдыхающий мужчина увидел вспышку пламени, взял огнетушитель и принялся тушить пожар», — рассказал Маньяков. Потушив дом, в котором спал с семьей, мужчина вызвал пожарных и направился спасать соседний горящий дом. Хозяин санатория сообщает, бар находился в другой части территории базы отдыха, поэтому не сразу обнаружили, что он горит. Здание бара полностью сгорело: расплавились холодильники, кассовый аппарат и пол, остался только мангал. По словам Маньякова, убытки составили миллион рублей. Ранее URA.RU сообщало о пожаре на мемориале Романовых, пламя удалось остановить за несколько метров до газовой трубы. Также агентство рассказывало о американке, которая подожгла автомобиль бывшего партнера по бизнесу.