Дегтярев рассказал о незабываемом опыте с Навальным*. «Он торпедировал меня»

09 июня 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

В России мало карьерных политиков, считает Михаил Дегтярев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в 2011 году оппонировал Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом губернатор рассказал в интервью ТАСС. «Я потренировался и на Алексее Навальном. Мы торпедировали его, он торпедировал меня. Это было незабываемо! Удивительный персонаж! И никакой не дебатер, конечно. У нас вообще мало карьерных политиков. Считаю, это беда нашего века», — сказал Дегтярев. Губернатор отметил, что себя он относит именно к карьерным политикам. «Никогда не скрывал, что делаю в политике карьеру. Декларировал это в начале пути и с него не сходил», — заявил Дегтярев. Дегтярев вступил в должность губернатора 24 сентября 2021 года. На этом посту он сменил Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела о причастности к убийству двух предпринимателей и связям с ОПГ. * внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в 2011 году оппонировал Алексею Навальному (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом губернатор рассказал в интервью ТАСС. «Я потренировался и на Алексее Навальном. Мы торпедировали его, он торпедировал меня. Это было незабываемо! Удивительный персонаж! И никакой не дебатер, конечно. У нас вообще мало карьерных политиков. Считаю, это беда нашего века», — сказал Дегтярев. Губернатор отметил, что себя он относит именно к карьерным политикам. «Никогда не скрывал, что делаю в политике карьеру. Декларировал это в начале пути и с него не сходил», — заявил Дегтярев. Дегтярев вступил в должность губернатора 24 сентября 2021 года. На этом посту он сменил Сергея Фургала, который стал фигурантом уголовного дела о причастности к убийству двух предпринимателей и связям с ОПГ. * внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.