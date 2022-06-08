В ХМАО на ребрендинг закрываются McDonald’s

09 июня 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Рестораны быстрого питания McDonald’s в ХМАО ждет ребрендинг Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ХМАО из-за ребрендинга в ближайшее время закроются рестораны быстрого питания McDonald’s. Об этом URA.RU рассказал источник в сети фастфуда и косвенно подтвердили сотрудники ресторанов в Сургуте и Нижневартовске. «Временно закрываемся, но когда именно, официально нам еще не сообщили. По смене вывесок тоже пока ничего не понятно, но сегодня еще работаем», — рассказали URA.RU в McDonald’s Нижневартовска. Из трех ресторанов быстрого питания в Сургуте журналисту агентства удалось пообщаться с представителем только одного. «Идет ребрендинг, меняется реклама. Сегодня работаем», — кратко ответили там, добавив, что остальные вопросы следует адресовать в пресс-службу сети. URA.RU отправило запрос в компанию, но ответ на него на момент публикации новости не поступил. Также не удалось выяснить причину массовых закрытий ресторанов на ребрендинг, если раньше они заявляли URA.RU, что не зависят от американских владельцев, так как работают по франшизе. Менее месяца назад представители сети в Сургуте, работающие в ТЦ «Союз» вообще прямо сказали, что вопреки заявлениям головного офиса в США закрываться не собираются. Ранее URA.RU сообщало, что многие зарубежные компании приняли решение приостановить работу в России после начала спецоперации РФ на территории Украины. Сейчас на российскую экономику оказывается беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных государств. Как сообщили в Кремле, правительство принимает ряд мер по оказанию помощи сферам, пострадавшим от ограничений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО из-за ребрендинга в ближайшее время закроются рестораны быстрого питания McDonald’s. Об этом URA.RU рассказал источник в сети фастфуда и косвенно подтвердили сотрудники ресторанов в Сургуте и Нижневартовске. «Временно закрываемся, но когда именно, официально нам еще не сообщили. По смене вывесок тоже пока ничего не понятно, но сегодня еще работаем», — рассказали URA.RU в McDonald’s Нижневартовска. Из трех ресторанов быстрого питания в Сургуте журналисту агентства удалось пообщаться с представителем только одного. «Идет ребрендинг, меняется реклама. Сегодня работаем», — кратко ответили там, добавив, что остальные вопросы следует адресовать в пресс-службу сети. URA.RU отправило запрос в компанию, но ответ на него на момент публикации новости не поступил. Также не удалось выяснить причину массовых закрытий ресторанов на ребрендинг, если раньше они заявляли URA.RU, что не зависят от американских владельцев, так как работают по франшизе. Менее месяца назад представители сети в Сургуте, работающие в ТЦ «Союз» вообще прямо сказали, что вопреки заявлениям головного офиса в США закрываться не собираются. Ранее URA.RU сообщало, что многие зарубежные компании приняли решение приостановить работу в России после начала спецоперации РФ на территории Украины. Сейчас на российскую экономику оказывается беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных государств. Как сообщили в Кремле, правительство принимает ряд мер по оказанию помощи сферам, пострадавшим от ограничений.