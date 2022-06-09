Под Курганом построят купный комплекс по переработке мусора

Строительство мусороперерабатывающего комплекса в Кетовском районе оценили в 1,1 млрд рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кетовском районе Курганской области построят самый крупный в регионе комплекс по переработке мусора. Строительство объекта гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудил с губернатором области Вадимом Шумковым.

«Обсудили с руководством Курганской области строительство нового объекта — КПО „Кетовский“. Его мощность составит 160 тысяч тонн в год, при этом мощность непосредственно утилизации — более 48 тысяч тонн в год. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию до 2024 года», — цитируют главу РЭО Дениса Буцаева «Ведомости».

Кетовский комплекс будет стоить порядка 1,1 млрд рублей. Проект предлагают реализовать на основе концессионного соглашения с финансированием за счет средств, полученных от реализации облигаций ППК РЭО. РЭО может предоставить концессионеру льготный долгосрочный займ.

URA.RU писало, что власти Курганской области несколько лет планировали построить мусорообрабатывающий комплекс в Кетовском районе и мусоросортировочную линию в Шадринске. Средства ожидали в виде федеральной субсидии и частных инвестиций. Помимо этого рассматривался вопрос строительства нового мусорного полигона.