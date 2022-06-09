09 июня 2022

Бывший вице-мэр Челябинска оштрафован на 22 млн за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Олегу Извекову в Суде Центрального района. Челябинск, решетка, полиция, клетка, извеков олег
Олег Извеков полностью признал вину Фото:
новость из сюжета
Задержан вице-мэр Челябинска Олег Извеков

Советский районный суд Челябинска огласил приговор в отношении бывшего вице-мэра Челябинска Олега Извекова, виновного в получении взятки. Он приговорен к штрафу в размере 22 миллионов рублей, сообщил URA.RU адвокат Извекова Сергей Сазанаков.

«Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, прокурор в прениях просил назначить наказание в виде пяти лет колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн рублей, защита просила о наказании, не связанном с лишением свободы. Суд назначил наказание в виде штрафа на сумму 22 миллиона рублей», — рассказал Сазанаков.

Извеков осужден за то, что в 2020 году он получил 450 тысяч рублей от директора ООО «Суворов-IT» Вячеслава Бежина. Вину Извеков признал, но почти восемь месяцев провел в СИЗО, прежде чем Ленинский районный суд Екатеринбурга смягчил ему меру пресечения. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Советский районный суд Челябинска огласил приговор в отношении бывшего вице-мэра Челябинска Олега Извекова, виновного в получении взятки. Он приговорен к штрафу в размере 22 миллионов рублей, сообщил URA.RU адвокат Извекова Сергей Сазанаков. «Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, прокурор в прениях просил назначить наказание в виде пяти лет колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн рублей, защита просила о наказании, не связанном с лишением свободы. Суд назначил наказание в виде штрафа на сумму 22 миллиона рублей», — рассказал Сазанаков. Извеков осужден за то, что в 2020 году он получил 450 тысяч рублей от директора ООО «Суворов-IT» Вячеслава Бежина. Вину Извеков признал, но почти восемь месяцев провел в СИЗО, прежде чем Ленинский районный суд Екатеринбурга смягчил ему меру пресечения. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...