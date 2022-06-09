Эсеры Салехарда избрали нового главу

10 июня 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Предыдущий руководитель эсеров досрочно сложил полномочия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Салехардское отделение партии «Справедливая Россия» возглавил инженер «Северречфлот» Эдуард Аюпов. Предыдущий глава сложил свои полномочия досрочно из-за высокой загруженности. Об этом URA.RU сообщил руководитель реготделения эсеров Максим Лазарев. «У Олега Шмонина, который досрочно сложил полномочия, есть основная работа, к тому же он мой помощник, как депутата заксобрания на штатной основе и заместитель по региональной работе в партии. Человек был очень загружен и лично принял решение уйти с должности», — пояснил Лазарев. Отмечается, что остальные посты Шмонин сохранил. Аюпова избрали на собрании городского отделения эсеров. Ранее «Единая Россия» переизбрала руководящий состав реготделения партии на следующие пять лет. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Салехардское отделение партии «Справедливая Россия» возглавил инженер «Северречфлот» Эдуард Аюпов. Предыдущий глава сложил свои полномочия досрочно из-за высокой загруженности. Об этом URA.RU сообщил руководитель реготделения эсеров Максим Лазарев. «У Олега Шмонина, который досрочно сложил полномочия, есть основная работа, к тому же он мой помощник, как депутата заксобрания на штатной основе и заместитель по региональной работе в партии. Человек был очень загружен и лично принял решение уйти с должности», — пояснил Лазарев. Отмечается, что остальные посты Шмонин сохранил. Аюпова избрали на собрании городского отделения эсеров. Ранее «Единая Россия» переизбрала руководящий состав реготделения партии на следующие пять лет.