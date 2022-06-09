09 июня 2022
08 июня 2022

Эсеры Салехарда избрали нового главу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание избирательной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки, мужские руки
Предыдущий руководитель эсеров досрочно сложил полномочия Фото:

Салехардское отделение партии «Справедливая Россия» возглавил инженер «Северречфлот» Эдуард Аюпов. Предыдущий глава сложил свои полномочия досрочно из-за высокой загруженности. Об этом URA.RU сообщил руководитель реготделения эсеров Максим Лазарев.

«У Олега Шмонина, который досрочно сложил полномочия, есть основная работа, к тому же он мой помощник, как депутата заксобрания на штатной основе и заместитель по региональной работе в партии. Человек был очень загружен и лично принял решение уйти с должности», — пояснил Лазарев.

Отмечается, что остальные посты Шмонин сохранил. Аюпова избрали на собрании городского отделения эсеров. Ранее «Единая Россия» переизбрала руководящий состав реготделения партии на следующие пять лет.

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Салехардское отделение партии «Справедливая Россия» возглавил инженер «Северречфлот» Эдуард Аюпов. Предыдущий глава сложил свои полномочия досрочно из-за высокой загруженности. Об этом URA.RU сообщил руководитель реготделения эсеров Максим Лазарев. «У Олега Шмонина, который досрочно сложил полномочия, есть основная работа, к тому же он мой помощник, как депутата заксобрания на штатной основе и заместитель по региональной работе в партии. Человек был очень загружен и лично принял решение уйти с должности», — пояснил Лазарев. Отмечается, что остальные посты Шмонин сохранил. Аюпова избрали на собрании городского отделения эсеров. Ранее «Единая Россия» переизбрала руководящий состав реготделения партии на следующие пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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