Эсеры Салехарда избрали нового главу

Салехардское отделение партии «Справедливая Россия» возглавил инженер «Северречфлот» Эдуард Аюпов. Предыдущий глава сложил свои полномочия досрочно из-за высокой загруженности. Об этом URA.RU сообщил руководитель реготделения эсеров Максим Лазарев.
«У Олега Шмонина, который досрочно сложил полномочия, есть основная работа, к тому же он мой помощник, как депутата заксобрания на штатной основе и заместитель по региональной работе в партии. Человек был очень загружен и лично принял решение уйти с должности», — пояснил Лазарев.
Отмечается, что остальные посты Шмонин сохранил. Аюпова избрали на собрании городского отделения эсеров. Ранее «Единая Россия» переизбрала руководящий состав реготделения партии на следующие пять лет.
Салехардское отделение партии «Справедливая Россия» возглавил инженер «Северречфлот» Эдуард Аюпов. Предыдущий глава сложил свои полномочия досрочно из-за высокой загруженности. Об этом URA.RU сообщил руководитель реготделения эсеров Максим Лазарев. «У Олега Шмонина, который досрочно сложил полномочия, есть основная работа, к тому же он мой помощник, как депутата заксобрания на штатной основе и заместитель по региональной работе в партии. Человек был очень загружен и лично принял решение уйти с должности», — пояснил Лазарев. Отмечается, что остальные посты Шмонин сохранил. Аюпова избрали на собрании городского отделения эсеров. Ранее «Единая Россия» переизбрала руководящий состав реготделения партии на следующие пять лет.