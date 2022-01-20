Единороссы ЯНАО переизбрали руководящий состав реготделения

Состав регионального политсовета ЕР пополнили семь новых членов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На окружной конференции партии «Единая Россия», состоявшейся в Салехарде, был избран на пять лет руководящий состав регионального отделения. Как сообщили в пресс-службе ЕР, секретарем реготделения делегаты переизбрали Алексея Ситникова.

«Тайным голосованием секретарем Ямало-Ненецкого реготделения партии делегаты вновь переизбрали Алексея Ситникова. Он рассказал, что второй этап партийной конференции завершает на Ямале цикл отчетно-выборной кампании в регионе. Главная цель на новый срок — реализация Народной программы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также на конференции обновился состав регионального президиума. В него вошли исполняющий обязанности зама губернатора, директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев, а также депутат окружного законодательного собрания ЯНАО Игорь Герелишин.

Состав регионального политсовета «Единой России» пополнился семью новых членами. В политсовет вошли депутат Тюменской облдумы Владимир Пушкарев, глава Муравленко Елена Молдован, а также пять секретарей первичных отделений «Единой России» — Оксана Филинская, Евгений Черный, Роман Арефьев, Лидия Кельчина и Сергей Кропотов.

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