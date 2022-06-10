Доллар США рухнул до 57 рублей

Доллар снизился еще на рубль
За сутки доллар США снизился еще на рубль — до 57,6. Об этом сообщается на официальном сайте Мосбиржи.
«Курс доллара опустился до 57 рублей впервые с 25 мая. Курс евро — до 60,9 рубля», — отмечается в информации.
В последний раз, 9 июня, курс доллара опускался на 1,3% — до 58,63 рубля. Евро стоил 62,11 рубля, снизившись на 2,33%.
Курсы валют продолжают падение уже более месяца — с начала мая этого года. В частности, американская валюта опускалась до значений 2018 года. Евро — до значений 2015 года.
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