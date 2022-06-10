Доллар США рухнул до 57 рублей

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Доллар снизился еще на рубль Фото:

За сутки доллар США снизился еще на рубль — до 57,6. Об этом сообщается на официальном сайте Мосбиржи.

«Курс доллара опустился до 57 рублей впервые с 25 мая. Курс евро — до 60,9 рубля», — отмечается в информации.

В последний раз, 9 июня, курс доллара опускался на 1,3% — до 58,63 рубля. Евро стоил 62,11 рубля, снизившись на 2,33%.

Курсы валют продолжают падение уже более месяца — с начала мая этого года. В частности, американская валюта опускалась до значений 2018 года. Евро — до значений 2015 года.

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За сутки доллар США снизился еще на рубль — до 57,6. Об этом сообщается на официальном сайте Мосбиржи. «Курс доллара опустился до 57 рублей впервые с 25 мая. Курс евро — до 60,9 рубля», — отмечается в информации. В последний раз, 9 июня, курс доллара опускался на 1,3% — до 58,63 рубля. Евро стоил 62,11 рубля, снизившись на 2,33%. Курсы валют продолжают падение уже более месяца — с начала мая этого года. В частности, американская валюта опускалась до значений 2018 года. Евро — до значений 2015 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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