Курс доллара опустился до значений 2018 года

Доллар упал до значений марта 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курс доллара опустился до 57 рублей впервые с марта 2018 года (тогда он стоил 57,28 рубля). Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

Курс доллара опустился до 57,47 рубля (снижение на 0,97%). Курс евро также упал до 58,71 рубля (минус 1,1%), — следует из данных Мосбиржи.

Днем ранее курс евро опустился до значений 2015 года. 23 мая евро упал ниже 59 рублей впервые за 7 лет. Доллар и евро дешевеют с начала мая. Как сообщает финансовый аналитик Наталья Мильчакова, курс американской валюты падает из-за низкого спроса населения на валюту и сохраняющихся высоких цен на нефть, пишет «Утро.ру».