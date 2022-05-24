Курс доллара опустился до значений 2018 года

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Валюта. Екатеринбург, курс валют, курс валюты, валюта, доллар, один доллар
Доллар упал до значений марта 2018 года Фото:

Курс доллара опустился до 57 рублей впервые с марта 2018 года (тогда он стоил 57,28 рубля). Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

Курс доллара опустился до 57,47 рубля (снижение на 0,97%). Курс евро также упал до 58,71 рубля (минус 1,1%), — следует из данных Мосбиржи.

Днем ранее курс евро опустился до значений 2015 года. 23 мая евро упал ниже 59 рублей впервые за 7 лет. Доллар и евро дешевеют с начала мая. Как сообщает финансовый аналитик Наталья Мильчакова, курс американской валюты падает из-за низкого спроса населения на валюту и сохраняющихся высоких цен на нефть, пишет «Утро.ру».

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Курс доллара опустился до 57 рублей впервые с марта 2018 года (тогда он стоил 57,28 рубля). Об этом сообщается на сайте Московской биржи. Курс доллара опустился до 57,47 рубля (снижение на 0,97%). Курс евро также упал до 58,71 рубля (минус 1,1%), — следует из данных Мосбиржи. Днем ранее курс евро опустился до значений 2015 года. 23 мая евро упал ниже 59 рублей впервые за 7 лет. Доллар и евро дешевеют с начала мая. Как сообщает финансовый аналитик Наталья Мильчакова, курс американской валюты падает из-за низкого спроса населения на валюту и сохраняющихся высоких цен на нефть, пишет «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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