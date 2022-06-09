09 июня 2022

Побрившийся наголо премьер Пермской оперы объяснил свой поступок

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь. Городские пейзажи, театр оперы и балета, город пермь, оперный театр
Премьер Пермской оперы пояснил, что главным для него было победить в престижном международном конкурсе Фото:

Артист Пермской оперы Георгий Еналдиев не хотел привлекать внимание к своей персоне, побрившись наголо после проигрыша в международном конкурсе артистов. В беседе с URA.RU он пояснил, что долго готовился к конкурсу, победа в нем была очень важна для него.

«Самое главное для меня, это участие в конкурсе. Но, я все-таки не совсем согласен с решением [жюри]. Думал, что мы пройдем в третий тур. Я, в принципе, понимал, как построена работа журналиста и даже рад, что написали [о том, что сбрил волосы в знак протеста]. Ничего такого в этом нет. Лишний пиар моей лысине», — сказал Еналдиев корреспонденту агентства.

URA.RU писало, что премьер Пермского театра оперы и балета имени Чайковского участвовал в престижном международном конкурсе артистов балета, однако выбыл из него, не дойдя до финала. В знак протеста он сбрил волосы на голове и разместил фотографию в соцсетях, подписав ее фразой «В армейку». Георгий Еналдиев является выпускником Пермского хореографического училища. Свою карьеру начинал в народном осетинском ансамбле. Сейчас артист работает в Пермской опере.

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Артист Пермской оперы Георгий Еналдиев не хотел привлекать внимание к своей персоне, побрившись наголо после проигрыша в международном конкурсе артистов. В беседе с URA.RU он пояснил, что долго готовился к конкурсу, победа в нем была очень важна для него. «Самое главное для меня, это участие в конкурсе. Но, я все-таки не совсем согласен с решением [жюри]. Думал, что мы пройдем в третий тур. Я, в принципе, понимал, как построена работа журналиста и даже рад, что написали [о том, что сбрил волосы в знак протеста]. Ничего такого в этом нет. Лишний пиар моей лысине», — сказал Еналдиев корреспонденту агентства. URA.RU писало, что премьер Пермского театра оперы и балета имени Чайковского участвовал в престижном международном конкурсе артистов балета, однако выбыл из него, не дойдя до финала. В знак протеста он сбрил волосы на голове и разместил фотографию в соцсетях, подписав ее фразой «В армейку». Георгий Еналдиев является выпускником Пермского хореографического училища. Свою карьеру начинал в народном осетинском ансамбле. Сейчас артист работает в Пермской опере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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