Побрившийся наголо премьер Пермской оперы объяснил свой поступок

10 июня 2022 в 21:05 Размер текста - 17 +

Премьер Пермской оперы пояснил, что главным для него было победить в престижном международном конкурсе Фото: Алексей Гущин © URA.RU Артист Пермской оперы Георгий Еналдиев не хотел привлекать внимание к своей персоне, побрившись наголо после проигрыша в международном конкурсе артистов. В беседе с URA.RU он пояснил, что долго готовился к конкурсу, победа в нем была очень важна для него. «Самое главное для меня, это участие в конкурсе. Но, я все-таки не совсем согласен с решением [жюри]. Думал, что мы пройдем в третий тур. Я, в принципе, понимал, как построена работа журналиста и даже рад, что написали [о том, что сбрил волосы в знак протеста]. Ничего такого в этом нет. Лишний пиар моей лысине», — сказал Еналдиев корреспонденту агентства. URA.RU писало, что премьер Пермского театра оперы и балета имени Чайковского участвовал в престижном международном конкурсе артистов балета, однако выбыл из него, не дойдя до финала. В знак протеста он сбрил волосы на голове и разместил фотографию в соцсетях, подписав ее фразой «В армейку». Георгий Еналдиев является выпускником Пермского хореографического училища. Свою карьеру начинал в народном осетинском ансамбле. Сейчас артист работает в Пермской опере. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Артист Пермской оперы Георгий Еналдиев не хотел привлекать внимание к своей персоне, побрившись наголо после проигрыша в международном конкурсе артистов. В беседе с URA.RU он пояснил, что долго готовился к конкурсу, победа в нем была очень важна для него. «Самое главное для меня, это участие в конкурсе. Но, я все-таки не совсем согласен с решением [жюри]. Думал, что мы пройдем в третий тур. Я, в принципе, понимал, как построена работа журналиста и даже рад, что написали [о том, что сбрил волосы в знак протеста]. Ничего такого в этом нет. Лишний пиар моей лысине», — сказал Еналдиев корреспонденту агентства. URA.RU писало, что премьер Пермского театра оперы и балета имени Чайковского участвовал в престижном международном конкурсе артистов балета, однако выбыл из него, не дойдя до финала. В знак протеста он сбрил волосы на голове и разместил фотографию в соцсетях, подписав ее фразой «В армейку». Георгий Еналдиев является выпускником Пермского хореографического училища. Свою карьеру начинал в народном осетинском ансамбле. Сейчас артист работает в Пермской опере.