Тюменцы взбунтовались из-за цен на коммунальные услуги

Тюменцы пожаловались губернатору региона Александру Моору на резкий рост тарифов на коммунальные услуги Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Жители Тюменской области пожаловались губернатору региона Александру Моору на резкий рост тарифов на коммунальные услуги. Тюменцы отметили, что цены для некоторых семей неподъемные. Об этом местные жители сообщили в комментариях на странице главы региона в соцсетях.

«Александр Викторович, пожалуйста разберитесь в данном вопросе, нам тяжело оплачивать такие космические суммы за квартиру плюс ипотека! В новых ЖК в основном проживают семьи с детьми, которые приобрели жилье в ипотеку. Невыносимо отдавать 10 тысяч за коммуналку», — написала пользовательница Анастасия Варецкая.

«Александр Викторович, мы неоднократно обращались во все возможные инстанции, писали коллективное обращение к вам. После нашего обращения тариф снизили потребителям УСТЭКа, но у нас, жителей улицы Краснооктябрьская, 14, тариф по-прежнему заоблачный! Даже на Ямале ниже! От чиновников получаем отписки, что тариф экономически обоснован. Но вот только мы не можем отдавать половину пенсии за коммуналку!» — пожаловалась Наталья Жукова.

Многие жители отметили высокие тарифы на тепло в домах, подключенных к индивидуальным котельным. «На основании чего в ЖК „Озерный парк “ завышена оплата коммунальных услуг и оплата теплового ресурса? Нам навязали московскую УК ПИК-комфорт, у которой расценки московские, за отопление платим 2.500 руб./ГВт. Из чего такой тариф складывается?» — задает вопрос губернатору Тюменской области Ольга Титова. «Вопросы задавались неоднократно, ответ Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области дает один: цены обоснованы! При покупке квартиры застройщик уверял, что своя котельная это огромный плюс, который сэкономит бюджет», — сообщила Алена Близнюк. Агентство направило запрос в УК «ПИК-Комфорт». Ответ на момент публикации не поступил.

«Нам также менеджеры при покупки квартиры говорили, что платить будем меньше, чем в среднем по городу Тюмени, что это котельная именно для ЖК, тариф будет низким, а по итогу почти в два раза больше», — рассказала Наталья Рытова-Стегасова.

Ранее URA.RU писало, что тарифы на ЖКХ для Тюмени вырастут не более чем на 14,9%, для всех остальных муниципалитетов — не выше 3,4%. Причина подорожания в том, что компаниям, которые оказывают коммунальные услуги населению, нужно платить своим сотрудникам, отчислять налоги, покупать ГСМ и прочее.

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