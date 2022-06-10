Тюменцы взбунтовались из-за цен на коммунальные услуги

Жители Тюменской области пожаловались губернатору региона Александру Моору на резкий рост тарифов на коммунальные услуги. Тюменцы отметили, что цены для некоторых семей неподъемные. Об этом местные жители сообщили в комментариях на странице главы региона в соцсетях.
«Александр Викторович, пожалуйста разберитесь в данном вопросе, нам тяжело оплачивать такие космические суммы за квартиру плюс ипотека! В новых ЖК в основном проживают семьи с детьми, которые приобрели жилье в ипотеку. Невыносимо отдавать 10 тысяч за коммуналку», — написала пользовательница Анастасия Варецкая.
«Александр Викторович, мы неоднократно обращались во все возможные инстанции, писали коллективное обращение к вам. После нашего обращения тариф снизили потребителям УСТЭКа, но у нас, жителей улицы Краснооктябрьская, 14, тариф по-прежнему заоблачный! Даже на Ямале ниже! От чиновников получаем отписки, что тариф экономически обоснован. Но вот только мы не можем отдавать половину пенсии за коммуналку!» — пожаловалась Наталья Жукова.
Многие жители отметили высокие тарифы на тепло в домах, подключенных к индивидуальным котельным. «На основании чего в ЖК „Озерный парк “ завышена оплата коммунальных услуг и оплата теплового ресурса? Нам навязали московскую УК ПИК-комфорт, у которой расценки московские, за отопление платим 2.500 руб./ГВт. Из чего такой тариф складывается?» — задает вопрос губернатору Тюменской области Ольга Титова. «Вопросы задавались неоднократно, ответ Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области дает один: цены обоснованы! При покупке квартиры застройщик уверял, что своя котельная это огромный плюс, который сэкономит бюджет», — сообщила Алена Близнюк. Агентство направило запрос в УК «ПИК-Комфорт». Ответ на момент публикации не поступил.
«Нам также менеджеры при покупки квартиры говорили, что платить будем меньше, чем в среднем по городу Тюмени, что это котельная именно для ЖК, тариф будет низким, а по итогу почти в два раза больше», — рассказала Наталья Рытова-Стегасова.
Ранее URA.RU писало, что тарифы на ЖКХ для Тюмени вырастут не более чем на 14,9%, для всех остальных муниципалитетов — не выше 3,4%. Причина подорожания в том, что компаниям, которые оказывают коммунальные услуги населению, нужно платить своим сотрудникам, отчислять налоги, покупать ГСМ и прочее.
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Жители Тюменской области пожаловались губернатору региона Александру Моору на резкий рост тарифов на коммунальные услуги. Тюменцы отметили, что цены для некоторых семей неподъемные. Об этом местные жители сообщили в комментариях на странице главы региона в соцсетях. «Александр Викторович, пожалуйста разберитесь в данном вопросе, нам тяжело оплачивать такие космические суммы за квартиру плюс ипотека! В новых ЖК в основном проживают семьи с детьми, которые приобрели жилье в ипотеку. Невыносимо отдавать 10 тысяч за коммуналку», — написала пользовательница Анастасия Варецкая. «Александр Викторович, мы неоднократно обращались во все возможные инстанции, писали коллективное обращение к вам. После нашего обращения тариф снизили потребителям УСТЭКа, но у нас, жителей улицы Краснооктябрьская, 14, тариф по-прежнему заоблачный! Даже на Ямале ниже! От чиновников получаем отписки, что тариф экономически обоснован. Но вот только мы не можем отдавать половину пенсии за коммуналку!» — пожаловалась Наталья Жукова. Многие жители отметили высокие тарифы на тепло в домах, подключенных к индивидуальным котельным. «На основании чего в ЖК „Озерный парк “ завышена оплата коммунальных услуг и оплата теплового ресурса? Нам навязали московскую УК ПИК-комфорт, у которой расценки московские, за отопление платим 2.500 руб./ГВт. Из чего такой тариф складывается?» — задает вопрос губернатору Тюменской области Ольга Титова. «Вопросы задавались неоднократно, ответ Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области дает один: цены обоснованы! При покупке квартиры застройщик уверял, что своя котельная это огромный плюс, который сэкономит бюджет», — сообщила Алена Близнюк. Агентство направило запрос в УК «ПИК-Комфорт». Ответ на момент публикации не поступил. «Нам также менеджеры при покупки квартиры говорили, что платить будем меньше, чем в среднем по городу Тюмени, что это котельная именно для ЖК, тариф будет низким, а по итогу почти в два раза больше», — рассказала Наталья Рытова-Стегасова. Ранее URA.RU писало, что тарифы на ЖКХ для Тюмени вырастут не более чем на 14,9%, для всех остальных муниципалитетов — не выше 3,4%. Причина подорожания в том, что компаниям, которые оказывают коммунальные услуги населению, нужно платить своим сотрудникам, отчислять налоги, покупать ГСМ и прочее.