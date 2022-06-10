Из Екатеринбурга запустили авиарейсы в Казахстан

11 июня 2022 в 17:02 Размер текста - 17 +

Между Екатеринбургом и Актау раз в неделю будет курсировать самолет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 11 июня из аэропорта «Кольцово» запустили рейсы в казахстанский Актау. В июне полеты по маршруту будут выполняться один раз в неделю, затем количество рейсов увеличится, сообщили URA.RU в пресс-службе «Кольцово». «С 11 июня к выполнению рейсов в казахстанский Актау приступила авиакомпания Red Wings. Первый рейс вылетел в 11:15 местного времени. Ранее полеты в Актау из Екатеринбурга не осуществлялись», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. В июне рейсы по маршруту будут выполняться по субботам, с июля добавится вторая частота — по вторникам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 11:10 по местному времени, прилет — в 13:50. Отправление из Актау — в 14:30, прибытие в аэропорт Кольцово в 17:20. Время в пути составит 2 часа 40 минут, перелеты осуществляются на современных SSJ100 вместимостью 100 кресел. Актау — город на берегу Каспийского моря. В последние годы власти делают ставку на развитие туризма, поэтому Актау считается основным морским курортом Казахстана. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

С 11 июня из аэропорта «Кольцово» запустили рейсы в казахстанский Актау. В июне полеты по маршруту будут выполняться один раз в неделю, затем количество рейсов увеличится, сообщили URA.RU в пресс-службе «Кольцово». «С 11 июня к выполнению рейсов в казахстанский Актау приступила авиакомпания Red Wings. Первый рейс вылетел в 11:15 местного времени. Ранее полеты в Актау из Екатеринбурга не осуществлялись», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. В июне рейсы по маршруту будут выполняться по субботам, с июля добавится вторая частота — по вторникам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 11:10 по местному времени, прилет — в 13:50. Отправление из Актау — в 14:30, прибытие в аэропорт Кольцово в 17:20. Время в пути составит 2 часа 40 минут, перелеты осуществляются на современных SSJ100 вместимостью 100 кресел. Актау — город на берегу Каспийского моря. В последние годы власти делают ставку на развитие туризма, поэтому Актау считается основным морским курортом Казахстана.