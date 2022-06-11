Путин подписал закон о выходе РФ из соглашения по пенсиям с СНГ

11 июня 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Граждане СНГ больше не будут получать российскую пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому будет расторгнуто соглашение о гарантиях выплаты пенсий бывшим гражданам СССР, живущим в странах СНГ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Денонсировать соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанного в Москве в 1992 году. Федеральный закон вступает в силу 30 июня 2022 года», — указано в тексте документа. Ранее было предусмотрено сохранение пенсионных прав жителям СНГ независимо от гражданства, выплату назначало государство постоянного проживания лица. Учитывался весь трудовой стаж и доход, приобретенный в СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года. Соглашение было подписано между Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому будет расторгнуто соглашение о гарантиях выплаты пенсий бывшим гражданам СССР, живущим в странах СНГ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Денонсировать соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанного в Москве в 1992 году. Федеральный закон вступает в силу 30 июня 2022 года», — указано в тексте документа. Ранее было предусмотрено сохранение пенсионных прав жителям СНГ независимо от гражданства, выплату назначало государство постоянного проживания лица. Учитывался весь трудовой стаж и доход, приобретенный в СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года. Соглашение было подписано между Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной.