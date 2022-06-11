Путин подписал закон о выходе РФ из соглашения по пенсиям с СНГ

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Граждане СНГ больше не будут получать российскую пенсию Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому будет расторгнуто соглашение о гарантиях выплаты пенсий бывшим гражданам СССР, живущим в странах СНГ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Денонсировать соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанного в Москве в 1992 году. Федеральный закон вступает в силу 30 июня 2022 года», — указано в тексте документа.

Ранее было предусмотрено сохранение пенсионных прав жителям СНГ независимо от гражданства, выплату назначало государство постоянного проживания лица. Учитывался весь трудовой стаж и доход, приобретенный в СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года. Соглашение было подписано между Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной.

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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому будет расторгнуто соглашение о гарантиях выплаты пенсий бывшим гражданам СССР, живущим в странах СНГ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Денонсировать соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанного в Москве в 1992 году. Федеральный закон вступает в силу 30 июня 2022 года», — указано в тексте документа. Ранее было предусмотрено сохранение пенсионных прав жителям СНГ независимо от гражданства, выплату назначало государство постоянного проживания лица. Учитывался весь трудовой стаж и доход, приобретенный в СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года. Соглашение было подписано между Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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