Путин подписал закон о выходе РФ из соглашения по пенсиям с СНГ

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому будет расторгнуто соглашение о гарантиях выплаты пенсий бывшим гражданам СССР, живущим в странах СНГ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Денонсировать соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения, подписанного в Москве в 1992 году. Федеральный закон вступает в силу 30 июня 2022 года», — указано в тексте документа.
Ранее было предусмотрено сохранение пенсионных прав жителям СНГ независимо от гражданства, выплату назначало государство постоянного проживания лица. Учитывался весь трудовой стаж и доход, приобретенный в СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года. Соглашение было подписано между Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Украиной.
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