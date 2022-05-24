Россия выходит из крупного соглашения по пенсиям

24 мая 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

В рамках соглашения предусматривалось сохранение пенсионных прав граждан СНГ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России С конца июня этого года Россия вышла из договора о пенсионных гарантиях граждан СНГ. Согласно этому документу, РФ больше не будет выплачивать пенсии бывшим гражданам СССР, находящимся в соседних государствах. «Денонсировать соглашение, подписанное в Москве 13 марта 1992 года. Федеральный закон вступает в силу с 30 июня 2022 года», — говорится в законопроекте, который расположен в системе обеспечения законодательной деятельности. О том, что правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации [расторжении] соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения, стало известно в начале апреля, пишет RT. Россия захотела расторгнуть документ, согласно которому пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Иными словами, в рамках соглашения предусматривалось сохранение пенсионных прав, приобретенных во времена Советского Союза, дополняет «Федеральное агентство новостей».

С конца июня этого года Россия вышла из договора о пенсионных гарантиях граждан СНГ. Согласно этому документу, РФ больше не будет выплачивать пенсии бывшим гражданам СССР, находящимся в соседних государствах. «Денонсировать соглашение, подписанное в Москве 13 марта 1992 года. Федеральный закон вступает в силу с 30 июня 2022 года», — говорится в законопроекте, который расположен в системе обеспечения законодательной деятельности. О том, что правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации [расторжении] соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения, стало известно в начале апреля, пишет RT. Россия захотела расторгнуть документ, согласно которому пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства. Иными словами, в рамках соглашения предусматривалось сохранение пенсионных прав, приобретенных во времена Советского Союза, дополняет «Федеральное агентство новостей».