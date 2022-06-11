Экономист раскрыл виновных в провале санкций Запада против РФ

Главный виновник провала санкций против РФ — нобелевские лауреаты, считает экономист Василий Колташов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Нобелевские лауреаты по экономике за последние 30 лет, вот кто является основными виновниками провала западных санкций против России. Они получают денежные вознаграждения, высокое положение в обществе, но не смогли своевременно определить и уберечь политиков на мировой арене от последствий противостояния с Россией. Такое мнение высказал экономист Василий Колташов.

«Не нашлось людей, которые, будучи представлены нам как гиганты экономической мысли, способные укрепить западную стратегию в экономике на века, смогли бы донести до политиков мысль, что санкции не будут работать, поскольку мир находится в ситуации подъема товарных рынков и тотальной инфляции», — высказал свое мнение агентству «Прайм» Колташов.

Он также отметил, что на сегодняшний день, никто из них до сих пор не выдал эффективного решения для сложившейся ситуации в мире. Он считает, что тем самым эти деятели продемонстрировали основную слабость Запада — «ничтожество его интеллектуальной и аналитической элиты», уверен специалист.

Ранее страны ЕС, США, Великобритания и другие западные государства ввели масштабные санкции против РФ после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, усилившееся санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и на сами недружественные страны. Так, например, в США заявили о начале худшего за последние 50 лет энергетического кризиса.