В США заявили о худшем кризисе за последние 50 лет

15 мая 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

Энергетический кризис, с которым столкнулись США сейчас, может быть самым сложным за последние 50 лет. Об этом заяви глава Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт в эфире телеканала Fox News. «Мы переживаем величайший, возможно, самый тяжелый энергетический кризис за последние 50 лет. Цены на бензин и дизель рекордно высокие, а запасы рекордно низкие. У администрации [президента США Джо Байдена] нет никакой стратегии, как нам помочь из этого выбраться», — сказал Тим Стюарт. Он подчеркнул, что Белый дом поступает контрпродуктивно для тех, кто пытается решить эту проблему. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада провоцируют глобальный кризис. Так, по его словам, ограничительные меры бьют по миллионам европейцев и американцев. Сенатор Алексей Пушков предрек скорый закат доллара. Профессор Плехановки Марина Гончарова заявила, что экономический «пузырь» США начал сдуваться. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи и выросла инфляция.