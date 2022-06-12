Гендиректор раскрыл новое название McDonald’s

12 июня 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Новое название McDonald’s — «Вкусно и точка», заявил Олег Пароев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Рестораны сети быстрого питания McDonald’s будут называться «Вкусно и точка». Об этом заявил генеральный директор сети Олег Пароев. «Я рад представить наше новое название — „Вкусно и точка“» — сообщил Пароев. Заявление было сделано во время пресс-конференции на открытии ресторана на Пушкинской площади в Москве. Ранее стало известно, что сеть ресторанов фастфуда запустит онлайн-продажи в приложении под названием «Мой бургер» 12 июня. Отмечалось, что этот вариант имени компании был временным. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Рестораны сети быстрого питания McDonald’s будут называться «Вкусно и точка». Об этом заявил генеральный директор сети Олег Пароев. «Я рад представить наше новое название — „Вкусно и точка“» — сообщил Пароев. Заявление было сделано во время пресс-конференции на открытии ресторана на Пушкинской площади в Москве. Ранее стало известно, что сеть ресторанов фастфуда запустит онлайн-продажи в приложении под названием «Мой бургер» 12 июня. Отмечалось, что этот вариант имени компании был временным.