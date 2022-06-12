Гендиректор раскрыл новое название McDonald’s

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500-ый Макдоналдс в России за день до открытия. Екатеринбург, макдоналдс
Новое название McDonald’s — «Вкусно и точка», заявил Олег Пароев Фото:

Рестораны сети быстрого питания McDonald’s будут называться «Вкусно и точка». Об этом заявил генеральный директор сети Олег Пароев.

«Я рад представить наше новое название — „Вкусно и точка“» — сообщил Пароев. Заявление было сделано во время пресс-конференции на открытии ресторана на Пушкинской площади в Москве.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов фастфуда запустит онлайн-продажи в приложении под названием «Мой бургер» 12 июня. Отмечалось, что этот вариант имени компании был временным.

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Рестораны сети быстрого питания McDonald’s будут называться «Вкусно и точка». Об этом заявил генеральный директор сети Олег Пароев. «Я рад представить наше новое название — „Вкусно и точка“» — сообщил Пароев. Заявление было сделано во время пресс-конференции на открытии ресторана на Пушкинской площади в Москве. Ранее стало известно, что сеть ресторанов фастфуда запустит онлайн-продажи в приложении под названием «Мой бургер» 12 июня. Отмечалось, что этот вариант имени компании был временным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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