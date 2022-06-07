McDonald’s запускает онлайн-продажи под новым брендом

07 июня 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

Новое российское приложение McDonald’s временно будет назваться «Мой бургер», сообщили в СМИ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s запустит онлайн-продажи в приложении под названием «Мой бургер» 12 июня. Соответствующая информация содержится в руководстве по открытию заведений. «McDonald’s запустит продажи в онлайне уже 12 июня, приложение сети в AppStore будет называться „Мой бургер“, на иконке будет изображено данное блюдо», — пишет «Известия», ссылаясь на внутренний документ компании. Однако отмечается, что «Мой бургер» — это временный вариант названия, который сохранится до официального объявления нового имени сети фастфуда. Из документа также следует, что в существующем онлайн-приложении исчезнут все упоминания старого бренда: «Макдоналдс», «Мак.» и другие. В пресс-службе компании интернет-изданию также подтвердили информацию о новом названии приложения. Представители McDonald’s объяснили, что старое название нельзя использовать в связи с уходом бренда из России. Ранее стало известно, что первые 15 точек продаж обновленного McDonald’s откроются 12 июня в Москве и трех городах Московской области — Одинцове, Химках и Реутове. Однако, новое название компания пока не раскрывает. Ранее директор McDonald’s Крис Кемпчински сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России, передает RT. Позже стало известно, что компания продает весь российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что McDonald’s откроет все свои точки в середине июня этого года после ребрендинга в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s запустит онлайн-продажи в приложении под названием «Мой бургер» 12 июня. Соответствующая информация содержится в руководстве по открытию заведений. «McDonald’s запустит продажи в онлайне уже 12 июня, приложение сети в AppStore будет называться „Мой бургер“, на иконке будет изображено данное блюдо», — пишет «Известия», ссылаясь на внутренний документ компании. Однако отмечается, что «Мой бургер» — это временный вариант названия, который сохранится до официального объявления нового имени сети фастфуда. Из документа также следует, что в существующем онлайн-приложении исчезнут все упоминания старого бренда: «Макдоналдс», «Мак.» и другие. В пресс-службе компании интернет-изданию также подтвердили информацию о новом названии приложения. Представители McDonald’s объяснили, что старое название нельзя использовать в связи с уходом бренда из России. Ранее стало известно, что первые 15 точек продаж обновленного McDonald’s откроются 12 июня в Москве и трех городах Московской области — Одинцове, Химках и Реутове. Однако, новое название компания пока не раскрывает. Ранее директор McDonald’s Крис Кемпчински сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России, передает RT. Позже стало известно, что компания продает весь российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что McDonald’s откроет все свои точки в середине июня этого года после ребрендинга в РФ.