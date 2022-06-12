Якушев второй раз за день выступил с заявлением по спецоперации. Теперь в историческом городе РФ

12 июня 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев выступил на Дне города в Ишиме Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев назвал главную задачу спецоперации на Украине. В День России, выступая в Ишиме, отмечающем День города, Якушев рассказал о главной цели спецоперации РФ на Украине. По его словам, российские военные, участвующие в боевых действиях, спасают будущие поколения граждан страны. «Мы должны сделать так, чтобы наши дети и внуки жили по тем законам и правилам, которые пишутся в нашей стране. А не какой-то дядя за океаном или в Европе, будь он трижды умным, не писал эти правила для наших будущих поколений. Мы в силах это сделать», — заявил Якушев. Якушев также заявил, что спецоперация на Украине — это помощь людям, которые живут на Донбассе. «Специальная военная операция, которая проходит на Украине — это братская рука помощи тем людям, которые живут на Донбассе и в других регионах Украины. Наша братская страна запуталась в сетях нацизма и национализма. И, конечно, нам необходимо сегодня им помочь. Многим это не нравится, поэтому мы находимся сегодня еще и под мощнейшим санкционным давлением. Но я уверен, мы достойно ответим на эти вызовы», — добавил Якушев. Полпред акцентировал внимание ишимцев на юбилее их города — 240-летии. «Ишим вместе со страной нога в ногу прошел все исторические этапы — в составе царской России, советского государства, Российской Федерации. Пережил взлеты и падения вместе со страной. Делал это достойно и уверено, сохранив собственное лицо. Я говорю о городе, как о предмете одушевленном почему? Да потому что город — это его жители. Это они определяют каким будет город — чистым, уютным, комфортным, добрым или наоборот» — добавил Якушев. Сегодня же в обращении ко всем жителям округа полпред президента заявил, что «наша страна, наша армия снова на переднем крае борьбы с нацизмом». «Россия протянула руку помощи миллионам жителей Донбасса и других регионов Украины. Наши доблестные воины с честью выполняют долг, достойно переносят все тяготы и опасности. Трудности делают нас только сильнее. Так будет и на этот раз — вместе мы справимся с любыми сложностями. Обеспечим безопасность и будущее для России, для наших детей и внуков», — заявил Якушев, текст поздравления опубликован на сайте уральского полпредства. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защитить жителей ЛДНР от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев назвал главную задачу спецоперации на Украине. В День России, выступая в Ишиме, отмечающем День города, Якушев рассказал о главной цели спецоперации РФ на Украине. По его словам, российские военные, участвующие в боевых действиях, спасают будущие поколения граждан страны. «Мы должны сделать так, чтобы наши дети и внуки жили по тем законам и правилам, которые пишутся в нашей стране. А не какой-то дядя за океаном или в Европе, будь он трижды умным, не писал эти правила для наших будущих поколений. Мы в силах это сделать», — заявил Якушев. Якушев также заявил, что спецоперация на Украине — это помощь людям, которые живут на Донбассе. «Специальная военная операция, которая проходит на Украине — это братская рука помощи тем людям, которые живут на Донбассе и в других регионах Украины. Наша братская страна запуталась в сетях нацизма и национализма. И, конечно, нам необходимо сегодня им помочь. Многим это не нравится, поэтому мы находимся сегодня еще и под мощнейшим санкционным давлением. Но я уверен, мы достойно ответим на эти вызовы», — добавил Якушев. Полпред акцентировал внимание ишимцев на юбилее их города — 240-летии. «Ишим вместе со страной нога в ногу прошел все исторические этапы — в составе царской России, советского государства, Российской Федерации. Пережил взлеты и падения вместе со страной. Делал это достойно и уверено, сохранив собственное лицо. Я говорю о городе, как о предмете одушевленном почему? Да потому что город — это его жители. Это они определяют каким будет город — чистым, уютным, комфортным, добрым или наоборот» — добавил Якушев. Сегодня же в обращении ко всем жителям округа полпред президента заявил, что «наша страна, наша армия снова на переднем крае борьбы с нацизмом». «Россия протянула руку помощи миллионам жителей Донбасса и других регионов Украины. Наши доблестные воины с честью выполняют долг, достойно переносят все тяготы и опасности. Трудности делают нас только сильнее. Так будет и на этот раз — вместе мы справимся с любыми сложностями. Обеспечим безопасность и будущее для России, для наших детей и внуков», — заявил Якушев, текст поздравления опубликован на сайте уральского полпредства. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защитить жителей ЛДНР от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ.