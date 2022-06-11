Полпред Якушев поведал об исторической роли России

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев обратился к уральцам в День России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российское государство во все времена сталкивалось с самыми серьезными вызовами и всегда с ними справлялось. А сейчас страна вновь, как и 80 лет назад, призвана на борьбу с нацизмом. С такими словами полпред президента в УрФО Владимир Якушев обратился к уральцам в День России.

«Мы любим свою Родину. И готовы противостоять любым вызовам. Они выпадали на долю каждого поколения. Сегодня наша страна, наша армия снова на переднем крае борьбы с нацизмом. Россия протянула руку помощи миллионам жителей Донбасса и других регионов Украины. Наши доблестные воины с честью выполняют долг, достойно переносят все тяготы и опасности. Трудности делают нас только сильнее. Так будет и на этот раз — вместе мы справимся с любыми сложностями. Обеспечим безопасность и будущее для России, для наших детей и внуков», — заявил Якушев, текст поздравления опубликован на сайте уральского полпредства.

Якушев подчеркнул, что День России — особенный праздник, который знаменует победы страны, а также подвиги и достижения ее жителей. По словам полпреда, у россиян достаточно поводов для гордости, но главная мощь государства заключается в «трудолюбивых, талантливых и щедрых людях».

День России традиционно празднуется 12 июня. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. В городах Урала в этом году пройдут праздничные концерты, фестивали и торжественные церемонии, а также забег «Za Россию», ради которого перекроют главный выезд с Уралмаша.

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