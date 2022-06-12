В Перми построят семиэтажную онкологическую больницу

13 июня 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

В Перми построят онкологический центр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление о строительстве нового онкологического центра в Перми. Будущий государственный объект построит московская компания ООО «Клиника инновационных исследований». Соответствующий документ опубликован 10 июня на сайте правительства. «Заключить концессионное соглашение в отношении создания онкологического центра в г. Перми и его последующей эксплуатации для оказания медицинской помощи, в том числе в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пермском крае», — указано в документе постановления. Онкологический центр будет состоять из семи этажей. В нем будут присутствовать хирургический круглосуточный стационар на 360 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр с круглосуточным стационаром на 120 коек и дневным на 80 и радиологический стационар. Кроме этого, прилагается одна процедурная высокоэнергетического ускорителя и три — низкоэнергетического на десять коек. Также консультативно-диагностический блок на 450 посещений за смену, патологоанатомическое отделение, хозблок, пищеблок, административный и лабораторный блоки, гараж и пансионат на 120 мест, указано в приложении к постановлению. Компания «Клиника инновационных исследований», входит в группу компаний «МедИнвестГрупп», партнера Ростеха и Газпромбанка. По информации из документа, представители компании оценивают проект в 17,7 млрд рублей. На строительство объекта выделено 12 гектаров на улице Маршала Жукова возле жилого микрорайона «Камская Долина». Срок сдачи готового объекта, включая оборудование, сети и инфраструктуру, — 3 года 10 месяцев. Клиника будет находиться в использовании компании 35 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал постановление о строительстве нового онкологического центра в Перми. Будущий государственный объект построит московская компания ООО «Клиника инновационных исследований». Соответствующий документ опубликован 10 июня на сайте правительства. «Заключить концессионное соглашение в отношении создания онкологического центра в г. Перми и его последующей эксплуатации для оказания медицинской помощи, в том числе в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Пермском крае», — указано в документе постановления. Онкологический центр будет состоять из семи этажей. В нем будут присутствовать хирургический круглосуточный стационар на 360 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, химиотерапевтический гематологический центр с круглосуточным стационаром на 120 коек и дневным на 80 и радиологический стационар. Кроме этого, прилагается одна процедурная высокоэнергетического ускорителя и три — низкоэнергетического на десять коек. Также консультативно-диагностический блок на 450 посещений за смену, патологоанатомическое отделение, хозблок, пищеблок, административный и лабораторный блоки, гараж и пансионат на 120 мест, указано в приложении к постановлению. Компания «Клиника инновационных исследований», входит в группу компаний «МедИнвестГрупп», партнера Ростеха и Газпромбанка. По информации из документа, представители компании оценивают проект в 17,7 млрд рублей. На строительство объекта выделено 12 гектаров на улице Маршала Жукова возле жилого микрорайона «Камская Долина». Срок сдачи готового объекта, включая оборудование, сети и инфраструктуру, — 3 года 10 месяцев. Клиника будет находиться в использовании компании 35 лет.