Терапевт Племянникова объяснила, как помочь себе заснуть

14 июня 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Для хорошего сна нужно, чтобы ноги были теплыми, сказала Екатерина Племянникова Фото: Анна Майорова © URA.RU Для хорошего сна нужно ложиться спать в одно и то же время, гулять, держать ноги в тепле, исключить еду и гаджеты перед сном, а также сменить освещение в комнате отдыха на желтое. Об этом URA.RU рассказала врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова. «Если вы хотите засыпать хорошо, то вам поможет выполнение ряда правил. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время. Допустимый интервал — час-полтора. Пребывание на свежем воздухе перед сном будет способствовать хорошему засыпанию. Комната, в которой вы спите, должна быть хорошо проветрена. Воздух должен быть прохладным. „Держи голову в холоде, а ноги в тепле“. Ноги обязательно должны быть согреты. С этой целью рекомендуется использовать не носки, а грелку», — сказала Екатерина Племянникова. По ее словам, быстрому засыпанию способствует перепад температуры. «Когда охлаждение кожи сменяется ее нагреванием. Этот эффект мы ощущаем, когда возвращаемся с мороза в теплое помещение. Следует исключить гаджеты за два часа до сна. Гаджеты значимо активируют работу мозга: помимо информации, которую мы получаем от них, гаджеты относятся к „синим экранам“. Это источники излучения, которые активизируют нервную систему», — объяснила врач. Сомнолог рекомендовала уделить внимание свету в спальной. «Комната, в которой вы находитесь перед сном, должна быть освещена лампами с желтым спектром. Именно он способствует расслаблению нервной системы. Лампы с синим светом будут хороши для помещения, где вы работаете, а не отдыхаете. Не следует также перед сном есть. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за два часа до сна. В противном случае организм не понимает: спать ему или работать», — подчеркнула кардиолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Для хорошего сна нужно ложиться спать в одно и то же время, гулять, держать ноги в тепле, исключить еду и гаджеты перед сном, а также сменить освещение в комнате отдыха на желтое. Об этом URA.RU рассказала врач-кардиолог, сомнолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Екатерина Племянникова. «Если вы хотите засыпать хорошо, то вам поможет выполнение ряда правил. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время. Допустимый интервал — час-полтора. Пребывание на свежем воздухе перед сном будет способствовать хорошему засыпанию. Комната, в которой вы спите, должна быть хорошо проветрена. Воздух должен быть прохладным. „Держи голову в холоде, а ноги в тепле“. Ноги обязательно должны быть согреты. С этой целью рекомендуется использовать не носки, а грелку», — сказала Екатерина Племянникова. По ее словам, быстрому засыпанию способствует перепад температуры. «Когда охлаждение кожи сменяется ее нагреванием. Этот эффект мы ощущаем, когда возвращаемся с мороза в теплое помещение. Следует исключить гаджеты за два часа до сна. Гаджеты значимо активируют работу мозга: помимо информации, которую мы получаем от них, гаджеты относятся к „синим экранам“. Это источники излучения, которые активизируют нервную систему», — объяснила врач. Сомнолог рекомендовала уделить внимание свету в спальной. «Комната, в которой вы находитесь перед сном, должна быть освещена лампами с желтым спектром. Именно он способствует расслаблению нервной системы. Лампы с синим светом будут хороши для помещения, где вы работаете, а не отдыхаете. Не следует также перед сном есть. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за два часа до сна. В противном случае организм не понимает: спать ему или работать», — подчеркнула кардиолог.