В Пермском крае национальный драмтеатр покажет «Мужской стриптиз»

13 июня 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Коми-Пермяцкий театр покажет спектакль по мотивам фильма «Мужской стриптиз» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кудымкаре (Пермский край) в национальном драматическом театре покажут спектакль по мотивам известного фильма «Мужской стриптиз» британского сценариста Саймона Бофоя. Об этом сообщает «Парма Новости». «Коми-Пермяцкий национальный драматический театр приступил к постановке спектакля от сценариста „Голодных игр“ и „Миллионера из трущоб“ Саймона Бофоя», — сказано в сообщении. Премьера состоится осенью 2022 года. За комедию «Мужской стриптиз», вышедшую на экраны в 1997 году, Саймон Бофой получил номинацию на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Главные герои спектакля «Красавцы» (который послужил основой сценария) — квалифицированные, но безработные сталевары из английского Шеффилда, мечтающие найти работу и разбогатеть, доказав себе и другим, что они еще на что-то способны. Надежда на перемены в жизни толкает полных энергии мужчин на непредсказуемые, неожиданные и авантюрные поступки. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Кудымкаре (Пермский край) в национальном драматическом театре покажут спектакль по мотивам известного фильма «Мужской стриптиз» британского сценариста Саймона Бофоя. Об этом сообщает «Парма Новости». «Коми-Пермяцкий национальный драматический театр приступил к постановке спектакля от сценариста „Голодных игр“ и „Миллионера из трущоб“ Саймона Бофоя», — сказано в сообщении. Премьера состоится осенью 2022 года. За комедию «Мужской стриптиз», вышедшую на экраны в 1997 году, Саймон Бофой получил номинацию на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Главные герои спектакля «Красавцы» (который послужил основой сценария) — квалифицированные, но безработные сталевары из английского Шеффилда, мечтающие найти работу и разбогатеть, доказав себе и другим, что они еще на что-то способны. Надежда на перемены в жизни толкает полных энергии мужчин на непредсказуемые, неожиданные и авантюрные поступки.