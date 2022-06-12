12 июня 2022
11 июня 2022

В Пермском крае национальный драмтеатр покажет «Мужской стриптиз»

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Виды города Кудымкар. Административный центр Коми-Пермяцкого округа. Пермь, коми-пермяцкий округ, пермский край, Кудымкар, коми пермяцкий национальный драматический театр
Коми-Пермяцкий театр покажет спектакль по мотивам фильма «Мужской стриптиз» Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) в национальном драматическом театре покажут спектакль по мотивам известного фильма «Мужской стриптиз» британского сценариста Саймона Бофоя. Об этом сообщает «Парма Новости».

«Коми-Пермяцкий национальный драматический театр приступил к постановке спектакля от сценариста „Голодных игр“ и „Миллионера из трущоб“ Саймона Бофоя», — сказано в сообщении. Премьера состоится осенью 2022 года.

За комедию «Мужской стриптиз», вышедшую на экраны в 1997 году, Саймон Бофой получил номинацию на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Главные герои спектакля «Красавцы» (который послужил основой сценария) — квалифицированные, но безработные сталевары из английского Шеффилда, мечтающие найти работу и разбогатеть, доказав себе и другим, что они еще на что-то способны. Надежда на перемены в жизни толкает полных энергии мужчин на непредсказуемые, неожиданные и авантюрные поступки.

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В Кудымкаре (Пермский край) в национальном драматическом театре покажут спектакль по мотивам известного фильма «Мужской стриптиз» британского сценариста Саймона Бофоя. Об этом сообщает «Парма Новости». «Коми-Пермяцкий национальный драматический театр приступил к постановке спектакля от сценариста „Голодных игр“ и „Миллионера из трущоб“ Саймона Бофоя», — сказано в сообщении. Премьера состоится осенью 2022 года. За комедию «Мужской стриптиз», вышедшую на экраны в 1997 году, Саймон Бофой получил номинацию на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Главные герои спектакля «Красавцы» (который послужил основой сценария) — квалифицированные, но безработные сталевары из английского Шеффилда, мечтающие найти работу и разбогатеть, доказав себе и другим, что они еще на что-то способны. Надежда на перемены в жизни толкает полных энергии мужчин на непредсказуемые, неожиданные и авантюрные поступки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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