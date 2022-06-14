В Кремле назвали невозможной политическую изоляцию России

Попытки вытолкнуть Россию из международной политики являются абсолютно бесперспективными и невозможными. Это, в том числе, доказывается последними событиями в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Выталкивание России из международной жизни — это дело абсолютно бесперспективное и, по сути, невозможное. И то, как развиваются события в последние месяцы, это весьма отчетливо демонстрирует», — заявил Песков в интервью ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что международное сотрудничество с дружественными странами продолжится, в том числе, в различных форматах. Однако все связи России будут восстанавливаться уже в новых условиях — беспрецедентной войны, объявленной Западом.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, вводимые ограничения в первую очередь наносят удар по самим «недружественным государствам», приводят к неконтролируемому росту инфляции, а также нарушениям логистических цепочек.
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Попытки вытолкнуть Россию из международной политики являются абсолютно бесперспективными и невозможными. Это, в том числе, доказывается последними событиями в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Выталкивание России из международной жизни — это дело абсолютно бесперспективное и, по сути, невозможное. И то, как развиваются события в последние месяцы, это весьма отчетливо демонстрирует», — заявил Песков в интервью ТАСС. Представитель Кремля добавил, что международное сотрудничество с дружественными странами продолжится, в том числе, в различных форматах. Однако все связи России будут восстанавливаться уже в новых условиях — беспрецедентной войны, объявленной Западом. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, вводимые ограничения в первую очередь наносят удар по самим «недружественным государствам», приводят к неконтролируемому росту инфляции, а также нарушениям логистических цепочек.