В Кремле назвали невозможной политическую изоляцию России

По словам Дмитрия Пескова, Россия продолжит сотрудничество с другими странами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Попытки вытолкнуть Россию из международной политики являются абсолютно бесперспективными и невозможными. Это, в том числе, доказывается последними событиями в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выталкивание России из международной жизни — это дело абсолютно бесперспективное и, по сути, невозможное. И то, как развиваются события в последние месяцы, это весьма отчетливо демонстрирует», — заявил Песков в интервью ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что международное сотрудничество с дружественными странами продолжится, в том числе, в различных форматах. Однако все связи России будут восстанавливаться уже в новых условиях — беспрецедентной войны, объявленной Западом.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, вводимые ограничения в первую очередь наносят удар по самим «недружественным государствам», приводят к неконтролируемому росту инфляции, а также нарушениям логистических цепочек.