В Кремле назвали невозможной политическую изоляцию России

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
По словам Дмитрия Пескова, Россия продолжит сотрудничество с другими странами Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Попытки вытолкнуть Россию из международной политики являются абсолютно бесперспективными и невозможными. Это, в том числе, доказывается последними событиями в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выталкивание России из международной жизни — это дело абсолютно бесперспективное и, по сути, невозможное. И то, как развиваются события в последние месяцы, это весьма отчетливо демонстрирует», — заявил Песков в интервью ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что международное сотрудничество с дружественными странами продолжится, в том числе, в различных форматах. Однако все связи России будут восстанавливаться уже в новых условиях — беспрецедентной войны, объявленной Западом.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, вводимые ограничения в первую очередь наносят удар по самим «недружественным государствам», приводят к неконтролируемому росту инфляции, а также нарушениям логистических цепочек.

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Попытки вытолкнуть Россию из международной политики являются абсолютно бесперспективными и невозможными. Это, в том числе, доказывается последними событиями в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Выталкивание России из международной жизни — это дело абсолютно бесперспективное и, по сути, невозможное. И то, как развиваются события в последние месяцы, это весьма отчетливо демонстрирует», — заявил Песков в интервью ТАСС. Представитель Кремля добавил, что международное сотрудничество с дружественными странами продолжится, в том числе, в различных форматах. Однако все связи России будут восстанавливаться уже в новых условиях — беспрецедентной войны, объявленной Западом. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, вводимые ограничения в первую очередь наносят удар по самим «недружественным государствам», приводят к неконтролируемому росту инфляции, а также нарушениям логистических цепочек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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