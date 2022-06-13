Российский миллиардер дал курганцам миллионы рублей

Курганские пенсионеры в рамках нового проекта занимаются скандинавской ходьбой, йогой и фитнесом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская общественная организация «Открытый мир» стала победителем грантового конкурса благотворительного фонда Владимира Потанина «Спорт для всех-2022». Информация опубликована на официальном сайте городской администрации. Сумма гранта составил два миллиона рублей. Потанин занимает вторую строчку в рейтинге Forbes среди российских миллиардеров, является президентом «Норильский никель».

«Проект „Спорт в радость. Старшие рулят!“ направлен на улучшение качества жизни, сохранение физического и психологического здоровья людей старшего поколения путем создания условий для регулярных занятий спортом и организации культурного досуга», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Инициаторы проекта проводят дни спорта в курганском микрорайоне Увал. Курганцы гуляют по экотропе, занимаются скандинавской ходьбой, зумбой и фитнесом, смотрят фильмы, встречаются с интересными людьми из сферы спорта.

Председатель общественной организации Людмила Беличева рассказала URA.RU, что на данный проект они получили два миллиона рублей. «На конкурсе было два этапа. Мы их все прошли, заключили договоры и начали реализацию проекта. Каждый четверг мы встречаемся на Увале и работаем. Желающих оказалось больше, чем изначально планировали. Поэтому разделили на группы. Два месяца занимается одна, потом вторая и так далее. Проект рассчитан на год», — пояснила Беличева.

На официальном фонда Потанина указано, что конкурс «Спорт для всех» запустили в прошлом году. Он направлен на поддержку любительских спортивных инициатив.

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