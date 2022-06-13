Бизнесмен просит мэрию Челябинска разрешить стройку гипермаркета

Новый гипермаркет собирается строить «ИНДЭКО-НОРД» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «ИНДЭКО-НОРД», 67% которой принадлежит бизнесмену Александру Карелину, запросила у мэрии Челябинска разрешения на строительство гипермаркета SPAR возле нового микрорайона «Территория» на улице Овчинникова. Публичные слушания назначены на 16 июня, говорится в документе, выложенном на сайте мэрии.

«Провести публичные слушания 16 июня 2022 года по рассмотрению проекта документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в границах улицы Овчинникова, восточной границы ГСК-202, местного проезда, западной границы ГСК-202, улицы Замятина в Советском районе города Челябинска. Инициатор по проведению публичных слушаний — общество с ограниченной ответственностью „ИНДЭКО-НОРД“», — указано в документе.

Новый магазин около ЖК «Территория» будет распложен вблизи первого супермаркета на улице Овчинникова, 12. Одноэтажное здание торгового назначения планируют возвести в единой архитектурно-строительной концепции с домами микрорайона. Магазинами сети SPAR в Челябинской области управляет УК «Молния недвижимость» совладельцем которого является экс-депутат Курчатовского райсовета Дмитрий Бухарин. Также, согласно планировке, проекта вблизи ЖК «Территория» появятся гастрономический центр «Пармезан» площадью более 650 квадратных метров и два административных здания.