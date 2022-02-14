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В Челябинске подешевел торговый центр экс-депутата. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в супермаркете Spar на фоне ажиотажа связанного с эпидемией коронавируса. Челябинск, spar, магазин, супермаркет, еда, спар
На первом этаже ТЦ действует магазин сети SPAR (фото из архива) Фото:

Экс-депутат Курчатовского райсовета Челябинска Дмитрий Бухарин на 20 млн рублей снизил цену на торговый центр «Зенит», выставленный на продажу. Теперь объект можно купить за 150 млн рублей, следует из объявления на сайте Avito.

«Торгово-офисный центр „Зенит“ представляет собой пятиэтажное здание с цокольным этажом. Расположен в Курчатовском районе Челябинска с высокой плотностью застройки. Находится на пересечении транспортных магистралей в шаговой доступности от остановочных комплексов», — говорится в тексте объявления.

Площадь здания, сданного в эксплуатацию в 2006 году, составляет более четырех тысяч квадратных метров. Но первом расположен супермаркет сети Spar. Посетители и арендаторы могу воспользоваться парковкой на 104 машиноместа.

По данным СБИС, совладельцем продающей центр УК «Молния недвижимость» является экс-депутат Курчатовского района Дмитрий Бухарин. Связаться с ним не удалось, по данным URA.RU он вместе с семьей в основном проживает за границей.

По данным источников URA.RU в бизнес-кругах, бизнес Бухарина строится на покупке и реновации перспективных объектов, которые затем выставляются на реализацию. Среди таких объектов — торговые комплексы «SPAR Панорама».

В августе 2021 года за торговый центр просили 170 млн рублей
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Экс-депутат Курчатовского райсовета Челябинска Дмитрий Бухарин на 20 млн рублей снизил цену на торговый центр «Зенит», выставленный на продажу. Теперь объект можно купить за 150 млн рублей, следует из объявления на сайте Avito. «Торгово-офисный центр „Зенит“ представляет собой пятиэтажное здание с цокольным этажом. Расположен в Курчатовском районе Челябинска с высокой плотностью застройки. Находится на пересечении транспортных магистралей в шаговой доступности от остановочных комплексов», — говорится в тексте объявления. Площадь здания, сданного в эксплуатацию в 2006 году, составляет более четырех тысяч квадратных метров. Но первом расположен супермаркет сети Spar. Посетители и арендаторы могу воспользоваться парковкой на 104 машиноместа. По данным СБИС, совладельцем продающей центр УК «Молния недвижимость» является экс-депутат Курчатовского района Дмитрий Бухарин. Связаться с ним не удалось, по данным URA.RU он вместе с семьей в основном проживает за границей. По данным источников URA.RU в бизнес-кругах, бизнес Бухарина строится на покупке и реновации перспективных объектов, которые затем выставляются на реализацию. Среди таких объектов — торговые комплексы «SPAR Панорама».
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