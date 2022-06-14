Заслуженный врач Шарапова рассказала, кому нельзя есть арбузы

14 июня 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Ранние арбузы могут вызвать отравление, сказала Ольга Шарапова Фото: Денис Моргунов © URA.RU Арбузы не рекомендуется есть людям с болезнями кишечника, мочевой и сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с URA.RU сообщила заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова. «Стоит понимать, что ягода некоторым людям противопоказана. И мы, врачи, рекомендуем в ограниченном количестве употреблять арбуз тем, кто страдает диареей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы. Не советую есть арбуз и при патологии сердечно-сосудистой системы», — сказала Ольга Шарапова. Врач рассказала, когда можно есть арбуз. «Лучше всего кушать его до обеда, и максимум 200-300 граммов. И еще, чтобы не было проблем с пищеварительной системой, употреблять в пищу арбуз нужно отдельно от другой пищи. Выбирать их нужно очень и очень внимательно. Ягода должна быть спелой. А сейчас для арбузов все же еще очень рано. Есть большая вероятность получить отравление», — предупредила эксперт. Также она рассказала о пользе этих ягод. «Арбузы вообще очень полезны. В них большое количество витаминов А, В6 и С, а также фитонутриентов, а они положительно влияют на организм. Арбуз отлично утоляет жажду, в нем очень много воды — 90%. Также ягода быстро утоляет голод. Арбуз полезен для сосудов человека и отлично снижает кровяное давление, выводит из организма все шлаки», — объяснила Шарапова. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Арбузы не рекомендуется есть людям с болезнями кишечника, мочевой и сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с URA.RU сообщила заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова. «Стоит понимать, что ягода некоторым людям противопоказана. И мы, врачи, рекомендуем в ограниченном количестве употреблять арбуз тем, кто страдает диареей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы. Не советую есть арбуз и при патологии сердечно-сосудистой системы», — сказала Ольга Шарапова. Врач рассказала, когда можно есть арбуз. «Лучше всего кушать его до обеда, и максимум 200-300 граммов. И еще, чтобы не было проблем с пищеварительной системой, употреблять в пищу арбуз нужно отдельно от другой пищи. Выбирать их нужно очень и очень внимательно. Ягода должна быть спелой. А сейчас для арбузов все же еще очень рано. Есть большая вероятность получить отравление», — предупредила эксперт. Также она рассказала о пользе этих ягод. «Арбузы вообще очень полезны. В них большое количество витаминов А, В6 и С, а также фитонутриентов, а они положительно влияют на организм. Арбуз отлично утоляет жажду, в нем очень много воды — 90%. Также ягода быстро утоляет голод. Арбуз полезен для сосудов человека и отлично снижает кровяное давление, выводит из организма все шлаки», — объяснила Шарапова.