Челябинский сенатор выступила за принятие закона о биоэтике

Павлова считает, что мир балансирует на грани биологической угрозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова считает, что в России необходимо принять закон о биоэтике и биобезопасности. По ее мнению, необходимо также создание биоэтических комитетов, в которые войдут медики, представители духовенства, общественности, юристы, и эксперты.

«Мировые разработки в области генетики, биологической безопасности и медицины внушают здоровые опасения. Сейчас они на грани вмешательства в саму суть человеческого существования, основ цивилизации, божественного замысла и природных эволюционных процессов. Опасные эксперименты, разумеется, идут под прикрытием правозащитной риторики, сверкающих человеческих ценностей, к примеру, редактирование генома человека в эмбриональном периоде идет под лозунгом устранения неизлечимых наследственных болезней», — написала Павлова в своем telegram-канале по итогам круглого стола на тему биобезопасности, который прошел в НИЦ «Курчатовский институт».

Она добавила, что многие ученые и эксперты сходятся во мнении, что современный мир балансирует на грани биологической угрозы. Одна из составляющих угрозы — генетические и биологические технологии.