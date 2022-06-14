Екатеринбуржец, устроивший резню в парке УрГУПС, задержан

Убийство произошло в парке УрГУПС вечером 12 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбуржец, подозреваемый в убийстве горожанина в парке УрГУПС, задержан. Им оказался 43-летний житель Сортировки, сообщили URA.RU в региональном управлении Следственного комитета (СК) и городском главке МВД.

«Совокупность проведенных следователями и следователями-криминалистами СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий позволила в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению данного преступления. Указанный гражданин был фактически задержан вечером 14 июня, после чего для проведения психофизиологического исследования с помощью полиграфа доставлен в региональное следственное управление СК России. В дальнейшем было осуществлено процессуальное задержание мужчины, и он допрошен в качестве подозреваемого», — поделились в СК.

В УМВД уточнили, что задержанный ранее уже проходил по аналогичному уголовному делу. «По имеющимся данным, подозреваемый провел в местах лишения свободы порядка 15 лет за убийство, совершенное в начале 2000-х годов. Тогда в качестве орудия преступления злоумышленник также использовал нож», — добавили силовики.

ЧП произошло вечером 12 июня. На улице Колмогорова в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на людей. Один человек погиб, второй ранен. Некоторые СМИ писали, что убитым оказался 17-летний юноша, но позднее следователи опровергли эту информацию.