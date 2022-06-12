12 июня 2022

В Екатеринбурге запустили фейк о зарезанном в парке подростке. Скрин

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Проишествие в Ольховском парке. Екаткринбург
В полиции опровергли информацию, что погибшему в парке Екатеринбурга было 17 лет Фото:

Сразу несколько telegram-каналов и пабликов в Екатеринбурге распространили новость о том, возраст погибшего в парке возле УрГУПСа 17 лет. Это неправда, погибший — взрослый, сообщили URA.RU в свердловском управлении Следственного комитета.

«Информация не соответствует действительности. Погибший гораздо старше», — рассказали агентству в ведомстве. Другие подробности, а также новую информацию по делу следователи не разглашают.

Вечером 12 июня в парке возле УрГУПСа на улице Колмогорова в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на людей. Один человек погиб, второй ранен. URA.RU собрало в одном материале все, что известно о ЧП.

Сообщение о 17-летнем погибшем появилось в городском telegram-канале
Новость подхватили местные паблики

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Сразу несколько telegram-каналов и пабликов в Екатеринбурге распространили новость о том, возраст погибшего в парке возле УрГУПСа 17 лет. Это неправда, погибший — взрослый, сообщили URA.RU в свердловском управлении Следственного комитета. «Информация не соответствует действительности. Погибший гораздо старше», — рассказали агентству в ведомстве. Другие подробности, а также новую информацию по делу следователи не разглашают. Вечером 12 июня в парке возле УрГУПСа на улице Колмогорова в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на людей. Один человек погиб, второй ранен. URA.RU собрало в одном материале все, что известно о ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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