В полиции опровергли информацию, что погибшему в парке Екатеринбурга было 17 лет
Сразу несколько telegram-каналов и пабликов в Екатеринбурге распространили новость о том, возраст погибшего в парке возле УрГУПСа 17 лет. Это неправда, погибший — взрослый, сообщили URA.RU в свердловском управлении Следственного комитета.
«Информация не соответствует действительности. Погибший гораздо старше», — рассказали агентству в ведомстве. Другие подробности, а также новую информацию по делу следователи не разглашают.
Вечером 12 июня в парке возле УрГУПСа на улице Колмогорова в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на людей. Один человек погиб, второй ранен. URA.RU собрало в одном материале все, что известно о ЧП.
Сообщение о 17-летнем погибшем появилось в городском telegram-канале
Новость подхватили местные паблики
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