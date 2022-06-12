В Екатеринбурге запустили фейк о зарезанном в парке подростке. Скрин

13 июня 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

В полиции опровергли информацию, что погибшему в парке Екатеринбурга было 17 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU Сразу несколько telegram-каналов и пабликов в Екатеринбурге распространили новость о том, возраст погибшего в парке возле УрГУПСа 17 лет. Это неправда, погибший — взрослый, сообщили URA.RU в свердловском управлении Следственного комитета. «Информация не соответствует действительности. Погибший гораздо старше», — рассказали агентству в ведомстве. Другие подробности, а также новую информацию по делу следователи не разглашают. Вечером 12 июня в парке возле УрГУПСа на улице Колмогорова в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на людей. Один человек погиб, второй ранен. URA.RU собрало в одном материале все, что известно о ЧП. Сообщение о 17-летнем погибшем появилось в городском telegram-канале Скрин сообщения в telegram-канале «Главный канал Екатеринбурга» Новость подхватили местные паблики Скрин сообщения в группе «Безумный Екатеринбург», vk.com Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Сразу несколько telegram-каналов и пабликов в Екатеринбурге распространили новость о том, возраст погибшего в парке возле УрГУПСа 17 лет. Это неправда, погибший — взрослый, сообщили URA.RU в свердловском управлении Следственного комитета. «Информация не соответствует действительности. Погибший гораздо старше», — рассказали агентству в ведомстве. Другие подробности, а также новую информацию по делу следователи не разглашают. Вечером 12 июня в парке возле УрГУПСа на улице Колмогорова в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на людей. Один человек погиб, второй ранен. URA.RU собрало в одном материале все, что известно о ЧП.