Тюменец привез и разместил у себя полсотни гастарбайтеров

Тюменец снял для 49 гастарбайтеров — нелегалов помещение, где они жили и работали Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ленинский суд Тюмени приговорил 38-летнего мужчину к одному году лишения свободы условно за организацию незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Как установило следствие, тюменец организовал в городе незаконное пребывание 49 иностранцев из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ — организация незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Как выяснилось в ходе следствия, с июня по декабрь 2021 года мужчина организовал на территории Тюмени незаконное пребывание 49 граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В частности, он арендовал для них помещение, где они жили и работали. Факт организации незаконной миграции был установлен сотрудниками отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области.