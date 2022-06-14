На улицах Тюмени — огромное количество тополиного пуха Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Улицы Тюмени завалило тополиным пухом. Об этом местные жители рассказали в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«Постов про пух еще не было? Департамент ЖКХ или благоустройства, чего там со стрижкой тополей-то? КПД весь в пуху. В прошлом году вроде вы отвечали, что рано. А в этом году ожидать стрижку?» — поинтересовалась в своей публикации Елена Ворончихина.

В комментариях к записи большинство пользователей поддержали негодование автора. «В прошлом году поливали около садов, школ, в этом году ждем дождя», — отметила Лидия Благовисная. « У нас нет тополей во дворе, так как новый микрорайон. Но мы все равно задыхаемся, так как пух летит с „Обороны“, которая утопает в нем. Летит пух и из аэропорта Плеханово: там вся дорога вдоль аэропорта до самого Маяка в тополях и пуху», — заявила Марина Гришина. «Ждите дождь», — посоветовал Максим Шабалин.

На официальном сайте городской администрации тюменцев призвали ни в коем случае не поджигать тополиный пух. Более развернутый комментарий тюменской мэрии ожидается.