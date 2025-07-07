Взрывы произошли в военкоматах Харькова и Запорожья

На Украине произошли взрывы на территории двух территориальных центров комплектования — в Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
«Произошло попадание российских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП», — передает telegram-канал украинских войск. Там добавили, что в Запорожье, предварительно, ранен один военнослужащий, в Харьковском — трое. На местах работают экстренные службы.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что атаки ВС РФ направлены только на военные объекты ВСУ. При этом удары не касаются мирного населения.
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