Взрывы произошли в военкоматах Харькова и Запорожья

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В Запорожье в результате взрыва, предварительно, погиб один военнослужащий
В Запорожье в результате взрыва, предварительно, погиб один военнослужащий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине произошли взрывы на территории двух территориальных центров комплектования — в Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

«Произошло попадание российских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП», — передает telegram-канал украинских войск. Там добавили, что в Запорожье, предварительно, ранен один военнослужащий, в Харьковском — трое. На местах работают экстренные службы.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что атаки ВС РФ направлены только на военные объекты ВСУ. При этом удары не касаются мирного населения. 

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На Украине произошли взрывы на территории двух территориальных центров комплектования — в Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины. «Произошло попадание российских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП», — передает telegram-канал украинских войск. Там добавили, что в Запорожье, предварительно, ранен один военнослужащий, в Харьковском — трое. На местах работают экстренные службы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что атаки ВС РФ направлены только на военные объекты ВСУ. При этом удары не касаются мирного населения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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