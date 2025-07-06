«Карманный подрядчик» тюменских властей, учрежденный департаментом имущественных отношений региона, выиграл торги и дополнил портфель госконтрактов до 11 миллиардов рублей. ТОДЭП займется обслуживанием большого перечня дорог в Тюмени и нескольких районах региона. Сведения о контракте содержатся в едином госреестре.
«Объект закупки — содержание автомобильных дорог в городе Тюмени, Заводоуковском, Исетском и других районах Тюменской области. Сумма контракта — 360,4 миллиона рублей. Срок окончания контракта — 31 декабря. Генподрядчик по контракту — АО „ТОДЭП“», — гласит карточка контракта.
Анализ проведенных в Тюменской области дорожных госзакупок показывает: общая стоимость всех отторгованных дорожных работ в 2025 году превышает 14 миллиардов рублей. Из них около 11 миллиардов попали в портфель АО «ТОДЭП». Еще несколько небольших закупок забрала компания-варяг из Воронежской области «Дороги Черноземья».
«ТОДЭП» является крупным активом правительства региона: в системе СБИС данных об учредителях компании нет, однако на официальном сайте основателем и единственным акционером «ТОДЭП» указан департамент имущественных отношений Тюменской области. Ранее стало известно, что этой фирме предстоит заняться устройством слоев износа на федеральных трассах.
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«Карманный подрядчик» тюменских властей, учрежденный департаментом имущественных отношений региона, выиграл торги и дополнил портфель госконтрактов до 11 миллиардов рублей. ТОДЭП займется обслуживанием большого перечня дорог в Тюмени и нескольких районах региона. Сведения о контракте содержатся в едином госреестре. «Объект закупки — содержание автомобильных дорог в городе Тюмени, Заводоуковском, Исетском и других районах Тюменской области. Сумма контракта — 360,4 миллиона рублей. Срок окончания контракта — 31 декабря. Генподрядчик по контракту — АО „ТОДЭП“», — гласит карточка контракта. Анализ проведенных в Тюменской области дорожных госзакупок показывает: общая стоимость всех отторгованных дорожных работ в 2025 году превышает 14 миллиардов рублей. Из них около 11 миллиардов попали в портфель АО «ТОДЭП». Еще несколько небольших закупок забрала компания-варяг из Воронежской области «Дороги Черноземья». «ТОДЭП» является крупным активом правительства региона: в системе СБИС данных об учредителях компании нет, однако на официальном сайте основателем и единственным акционером «ТОДЭП» указан департамент имущественных отношений Тюменской области. Ранее стало известно, что этой фирме предстоит заняться устройством слоев износа на федеральных трассах.