Любимчик тюменского правительства дополнил портфель госконтрактов до 11 миллиардов рублей

АО «ТОДЭП» займется обслуживанием дорог в Тюмени и Тюменской области

07 июля 2025 в 14:19 Размер текста - 17 +

За 2025 год «ТОДЭП» «упустил» всего три госконтракта общей стоимостью не более трех миллиардов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «Карманный подрядчик» тюменских властей, учрежденный департаментом имущественных отношений региона, выиграл торги и дополнил портфель госконтрактов до 11 миллиардов рублей. ТОДЭП займется обслуживанием большого перечня дорог в Тюмени и нескольких районах региона. Сведения о контракте содержатся в едином госреестре. «Объект закупки — содержание автомобильных дорог в городе Тюмени, Заводоуковском, Исетском и других районах Тюменской области. Сумма контракта — 360,4 миллиона рублей. Срок окончания контракта — 31 декабря. Генподрядчик по контракту — АО „ТОДЭП“», — гласит карточка контракта. Анализ проведенных в Тюменской области дорожных госзакупок показывает: общая стоимость всех отторгованных дорожных работ в 2025 году превышает 14 миллиардов рублей. Из них около 11 миллиардов попали в портфель АО «ТОДЭП». Еще несколько небольших закупок забрала компания-варяг из Воронежской области «Дороги Черноземья». «ТОДЭП» является крупным активом правительства региона: в системе СБИС данных об учредителях компании нет, однако на официальном сайте основателем и единственным акционером «ТОДЭП» указан департамент имущественных отношений Тюменской области. Ранее стало известно, что этой фирме предстоит заняться устройством слоев износа на федеральных трассах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Карманный подрядчик» тюменских властей, учрежденный департаментом имущественных отношений региона, выиграл торги и дополнил портфель госконтрактов до 11 миллиардов рублей. ТОДЭП займется обслуживанием большого перечня дорог в Тюмени и нескольких районах региона. Сведения о контракте содержатся в едином госреестре. «Объект закупки — содержание автомобильных дорог в городе Тюмени, Заводоуковском, Исетском и других районах Тюменской области. Сумма контракта — 360,4 миллиона рублей. Срок окончания контракта — 31 декабря. Генподрядчик по контракту — АО „ТОДЭП“», — гласит карточка контракта. Анализ проведенных в Тюменской области дорожных госзакупок показывает: общая стоимость всех отторгованных дорожных работ в 2025 году превышает 14 миллиардов рублей. Из них около 11 миллиардов попали в портфель АО «ТОДЭП». Еще несколько небольших закупок забрала компания-варяг из Воронежской области «Дороги Черноземья». «ТОДЭП» является крупным активом правительства региона: в системе СБИС данных об учредителях компании нет, однако на официальном сайте основателем и единственным акционером «ТОДЭП» указан департамент имущественных отношений Тюменской области. Ранее стало известно, что этой фирме предстоит заняться устройством слоев износа на федеральных трассах.