За год в Тюмени пропало больше 2 700 человек

Как их ищут, находят ли, и почему вашего близкого могут перестать искать спустя 10 лет

28 января 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

В первые 10 суток находят 90% потерявшихся, однако остальные 10% могут разыскивать годами Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU В 2021 году в Тюменской области без вести пропали 2 774 человека. По информации УМВД региона всех найти не удалось. Силовики и волонтеры разыскали лишь 2 634 «потеряшек». Не найдены 140 человек. Среди них и те, кто исчез и в предыдущие годы. Как пропадают тюменцы? Кто и какими способами их ищет? Почему в эпоху мобильных телефонов и камер видеонаблюдения обнаружить получается не всех? И что делать, чтобы на вас и ваших близких никогда не появилось ориентировки «Внимание! Пропал человек»? Летом Тюмень «прославилась» на всю страну после пропажи 8-летней школьницы. Она исчезла на Лесобазе. Искали девочку больше полутора месяцев и в итоге нашли — мертвой. Спустя неделю задержали предполагаемого убийцу. Новость по теме Список пропавших тюменских детей увеличился в три раза Тогда взбудораженные горожане вспомнили, что дети в Тюменской области периодически исчезают последние 20 лет. Многие из них так и не были найдены. А в федеральном реестре пропавших несовершеннолетних не обнаружилось сведений о тюменцах. Данные в него внесли только после резонанса, поднятого СМИ. Каждый случай исчезновения ребенка вызывает большой отклик. Как правило, несовершеннолетних находят довольно быстро. Однако куда чаще в Тюменской области без вести исчезают взрослые. Сведения о пропавших и так и не найденных тюменцах можно найти на сайте следственного комитета. В соответствующем разделе размещают разыскиваемых из всех регионов России. Совершеннолетних жителей Тюменской области там всего 11. Насколько актуальны эти данные, сказать сложно. Последняя ориентировка была размещена в ноябре 2021 года — в селе Омутинское без вести пропал 70-летний Иван Шевченко. А самая ранняя пропажа датирована 2008 годом. Тогда, после пожара в Заводоуковске не смогли обнаружить 48-летнюю Людмилу Йорданову. С ноября прошлого года тюменцы могли видеть немало ориентировок на пропавших. Кого-то находили живым, кого-то — мертвым. Но ни один из этих людей не попал в реестр на сайте СК. Причина неизвестна: на запрос нашего агентства в следственном управлении отметили только, что не ведут статистику по пропавшим. Возможно, дело в возбужденных уголовных делах. При исчезновении их заводят не всегда, а лишь в случаях, когда имеются признаки криминальной пропажи человека. При этом на первый взгляд исчезновения выглядят довольно обыденно. Чаще всего ориентировки начинаются со слов «Ушел из дома и не вернулся…». Из 11 случаев, представленных на сайте следственного управления, именно так пропали семь человек. Пропавший в 2010 году Владимир Андронов Фото: СК РФ Но бывают и исключения. К примеру, в марте 2010 года 32-летний Владимир Андронов исчез после того, как ушел с территории военной части вблизи поселка Богандинский. А в 2020-м 34-летний Иван Архипов пропал, покинув приемное отделение в Заводоуковске. Остается вопрос: почему всех их до сих пор не нашли? Тем более, когда речь идет о «свежих» исчезновениях 2020—2021 годов. Ведь сегодня у силовиков есть множество технических возможностей отследить буквально любого человека. «Для установления местонахождения без вести пропавших привлекаются МЧС, Росгвардия, службы лесного хозяйства и спасательные службы на воде. Используются биллинг (отслеживание данных мобильного телефона — прим. URA.RU), видео из системы „Безопасный город“, анализ фото пропавших. Однако в сельской местности поиски затруднены из-за отсутствия камер. Кроме того, не все пропавшие имеют при себе мобильные», — рассказали URA.RU в УМВД Тюменской области. По данным ведомства, при участии спецслужб, поисковиков и горожан в первые 10 дней удается обнаружить порядка 90% исчезнувших. Остальные 10% будут искать до последнего лишь в случае, если в их пропаже усмотрят криминал. Если же его нет, то через 10 лет поиски прекратят. В УМВД подчеркивают: мнение, что заявлять о пропаже человека можно не ранее, чем через три дня — абсолютный миф. В полиции заявление готовы принять, как только стало понятно, что человек исчез. Причем подать его могут не только родственники, но и знакомые, соседи или коллеги. Вышел за сигаретами 11 лет назад и пропал Используют тюменцы и другие способы поиска своих родных. К примеру, среди тех, кто числится в базе пропавших, несколько человек разыскивают через программу «Жди меня». Так родные описывают обстоятельства пропажи Владимира Андронова: «19 марта 2010 года Владимир был у сестры в гостях в Богандинском. Вечером вышел за сигаретами и не вернулся. При себе имел удостоверение частного охранника. 30 марта был телефонный звонок от неизвестного, он сообщил, что видел похожего человека в районе Центрального рынка в Тюмени, одетого в грязную, рваную одежду. В июле 2012 года видели в Тюмени за Мостом влюбленных. Со слов очевидцев, у Владимира потеря памяти». Разыскиваемый Сергей Малышкин Фото: СК РФ А так у всей страны помощи просит мать Сергея Малышкина. Он пропал в 2017 году, в возрасте 37 лет. «Разыскиваю сына, который поехал в город Тюмень 13 апреля 2017 года. 16 апреля позвонил и сказал, что поедет в деревню Березняки. С тех пор о нем ничего неизвестно. Особые приметы: правый глаз косит, татуировка на левой груди в виде дракона, на левом безымянном пальце татуировка в виде ромба. Очень прошу помочь мне найти сына!» В базе разыскиваемых СК тюменцев значатся девять мужчин и две женщины. Чаще всего это пожилые люди, которые пропали в возрасте 70-75 лет. Чуть реже исчезают 20-30-летние — в списках их трое. Еще двое потерявшихся ушли и не вернулись когда им было 30-40 лет. По одному случаю безвестных исчезновений приходится на возраст 48 и 60 лет. Поиск пропавших ведут в городе, в лесу, и на воде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Что делать, если человек пропал О том, как поступать в случаях, если ваш близкий человек не выходит на связь и мог потеряться, URA.RU рассказал региональный представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Тюменской области Станислав Башмаков. Вот с чего надо начать: незамедлительно напишите заявление в полицию;

обратитесь к поисковикам. Телефон горячей линии «Лизы Алерт» — 8-800-700-54-52. Он работает круглосуточно;

мобилизуйте своих знакомых, если хотите помочь в поисках. «Чего точно не советую делать, так это ждать. Многие не поднимают панику сразу. Человек пропадает днем, а родные ждут вечера, вдруг объявится. Были случаи, когда близкие ждали месяц и даже больше, в надежде что родственник сам найдется. Это большая ошибка. Поиски нужно начинать как можно быстрее», — поясняет Станислав Башмаков. По его словам, работе поисковиков часто мешает то, что родные недоговаривают, при каких обстоятельства исчез человек. В случаях с детьми могут умолчать о ссорах с близкими или боязни ребенка идти домой из-за плохих оценок. А когда пропадают взрослые, родственники стремятся скрыть пристрастие исчезнувшего к алкоголю. В поисках вам не откажут в любом случае, однако эти подробности могут их ускорить. Пожилые люди могут забыть дорогу домой, и тогда помогут записки с адресом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Станислав Башмаков отмечает, что обезопасить своих близких от пропажи помогают простые меры. На телефон или часы ребенка можно установить программу родительского контроля, чтобы отслеживать местоположение. С пожилыми людьми надеяться только на гаджеты мало — старики часто забывают или теряют их. Поэтому подготовьте записки с описанием ситуации, домашнего адреса, других контактов и разложите их по карманам одежды человека. Помимо «Лизы Алерт» в Тюменской области розыском пропавших занимаются еще несколько отрядов. Самые крупные из них это «Белая Сова» (8-932-323-99-11) и «Гуманитарный добровольческий корпус» (8-800-201-21-10). Помощь гражданам поисковики оказывают абсолютно бесплатно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В 2021 году в Тюменской области без вести пропали 2 774 человека. По информации УМВД региона всех найти не удалось. Силовики и волонтеры разыскали лишь 2 634 «потеряшек». Не найдены 140 человек. Среди них и те, кто исчез и в предыдущие годы. Как пропадают тюменцы? Кто и какими способами их ищет? Почему в эпоху мобильных телефонов и камер видеонаблюдения обнаружить получается не всех? И что делать, чтобы на вас и ваших близких никогда не появилось ориентировки «Внимание! Пропал человек»? Летом Тюмень «прославилась» на всю страну после пропажи 8-летней школьницы. Она исчезла на Лесобазе. Искали девочку больше полутора месяцев и в итоге нашли — мертвой. Спустя неделю задержали предполагаемого убийцу. Тогда взбудораженные горожане вспомнили, что дети в Тюменской области периодически исчезают последние 20 лет. Многие из них так и не были найдены. А в федеральном реестре пропавших несовершеннолетних не обнаружилось сведений о тюменцах. Данные в него внесли только после резонанса, поднятого СМИ. Каждый случай исчезновения ребенка вызывает большой отклик. Как правило, несовершеннолетних находят довольно быстро. Однако куда чаще в Тюменской области без вести исчезают взрослые. Сведения о пропавших и так и не найденных тюменцах можно найти на сайте следственного комитета. В соответствующем разделе размещают разыскиваемых из всех регионов России. Совершеннолетних жителей Тюменской области там всего 11. Насколько актуальны эти данные, сказать сложно. Последняя ориентировка была размещена в ноябре 2021 года — в селе Омутинское без вести пропал 70-летний Иван Шевченко. А самая ранняя пропажа датирована 2008 годом. Тогда, после пожара в Заводоуковске не смогли обнаружить 48-летнюю Людмилу Йорданову. С ноября прошлого года тюменцы могли видеть немало ориентировок на пропавших. Кого-то находили живым, кого-то — мертвым. Но ни один из этих людей не попал в реестр на сайте СК. Причина неизвестна: на запрос нашего агентства в следственном управлении отметили только, что не ведут статистику по пропавшим. Возможно, дело в возбужденных уголовных делах. При исчезновении их заводят не всегда, а лишь в случаях, когда имеются признаки криминальной пропажи человека. При этом на первый взгляд исчезновения выглядят довольно обыденно. Чаще всего ориентировки начинаются со слов «Ушел из дома и не вернулся…». Из 11 случаев, представленных на сайте следственного управления, именно так пропали семь человек. Но бывают и исключения. К примеру, в марте 2010 года 32-летний Владимир Андронов исчез после того, как ушел с территории военной части вблизи поселка Богандинский. А в 2020-м 34-летний Иван Архипов пропал, покинув приемное отделение в Заводоуковске. Остается вопрос: почему всех их до сих пор не нашли? Тем более, когда речь идет о «свежих» исчезновениях 2020—2021 годов. Ведь сегодня у силовиков есть множество технических возможностей отследить буквально любого человека. «Для установления местонахождения без вести пропавших привлекаются МЧС, Росгвардия, службы лесного хозяйства и спасательные службы на воде. Используются биллинг (отслеживание данных мобильного телефона — прим. URA.RU), видео из системы „Безопасный город“, анализ фото пропавших. Однако в сельской местности поиски затруднены из-за отсутствия камер. Кроме того, не все пропавшие имеют при себе мобильные», — рассказали URA.RU в УМВД Тюменской области. По данным ведомства, при участии спецслужб, поисковиков и горожан в первые 10 дней удается обнаружить порядка 90% исчезнувших. Остальные 10% будут искать до последнего лишь в случае, если в их пропаже усмотрят криминал. Если же его нет, то через 10 лет поиски прекратят. В УМВД подчеркивают: мнение, что заявлять о пропаже человека можно не ранее, чем через три дня — абсолютный миф. В полиции заявление готовы принять, как только стало понятно, что человек исчез. Причем подать его могут не только родственники, но и знакомые, соседи или коллеги. Вышел за сигаретами 11 лет назад и пропал Используют тюменцы и другие способы поиска своих родных. К примеру, среди тех, кто числится в базе пропавших, несколько человек разыскивают через программу «Жди меня». Так родные описывают обстоятельства пропажи Владимира Андронова: «19 марта 2010 года Владимир был у сестры в гостях в Богандинском. Вечером вышел за сигаретами и не вернулся. При себе имел удостоверение частного охранника. 30 марта был телефонный звонок от неизвестного, он сообщил, что видел похожего человека в районе Центрального рынка в Тюмени, одетого в грязную, рваную одежду. В июле 2012 года видели в Тюмени за Мостом влюбленных. Со слов очевидцев, у Владимира потеря памяти». А так у всей страны помощи просит мать Сергея Малышкина. Он пропал в 2017 году, в возрасте 37 лет. «Разыскиваю сына, который поехал в город Тюмень 13 апреля 2017 года. 16 апреля позвонил и сказал, что поедет в деревню Березняки. С тех пор о нем ничего неизвестно. Особые приметы: правый глаз косит, татуировка на левой груди в виде дракона, на левом безымянном пальце татуировка в виде ромба. Очень прошу помочь мне найти сына!» В базе разыскиваемых СК тюменцев значатся девять мужчин и две женщины. Чаще всего это пожилые люди, которые пропали в возрасте 70-75 лет. Чуть реже исчезают 20-30-летние — в списках их трое. Еще двое потерявшихся ушли и не вернулись когда им было 30-40 лет. По одному случаю безвестных исчезновений приходится на возраст 48 и 60 лет. Что делать, если человек пропал О том, как поступать в случаях, если ваш близкий человек не выходит на связь и мог потеряться, URA.RU рассказал региональный представитель поискового отряда «Лиза Алерт» Тюменской области Станислав Башмаков. Вот с чего надо начать: «Чего точно не советую делать, так это ждать. Многие не поднимают панику сразу. Человек пропадает днем, а родные ждут вечера, вдруг объявится. Были случаи, когда близкие ждали месяц и даже больше, в надежде что родственник сам найдется. Это большая ошибка. Поиски нужно начинать как можно быстрее», — поясняет Станислав Башмаков. По его словам, работе поисковиков часто мешает то, что родные недоговаривают, при каких обстоятельства исчез человек. В случаях с детьми могут умолчать о ссорах с близкими или боязни ребенка идти домой из-за плохих оценок. А когда пропадают взрослые, родственники стремятся скрыть пристрастие исчезнувшего к алкоголю. В поисках вам не откажут в любом случае, однако эти подробности могут их ускорить. Станислав Башмаков отмечает, что обезопасить своих близких от пропажи помогают простые меры. На телефон или часы ребенка можно установить программу родительского контроля, чтобы отслеживать местоположение. С пожилыми людьми надеяться только на гаджеты мало — старики часто забывают или теряют их. Поэтому подготовьте записки с описанием ситуации, домашнего адреса, других контактов и разложите их по карманам одежды человека. Помимо «Лизы Алерт» в Тюменской области розыском пропавших занимаются еще несколько отрядов. Самые крупные из них это «Белая Сова» (8-932-323-99-11) и «Гуманитарный добровольческий корпус» (8-800-201-21-10). Помощь гражданам поисковики оказывают абсолютно бесплатно.