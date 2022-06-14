Олени в ЯНАО помогли увеличить надои коров

У северных оленей ученые нашли микроорганизмы, которые влияют на их молочную продуктивность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Специалисты разработали пищевую добавку для коров из биоматериала оленей ЯНАО. Благодаря ей надои коров удалось увеличить на 13%, сообщили исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН.

«На основе полученного от оленей биоматериала, специалисты разработали пробиотическую кормовую добавку, которую стали подсыпать в корм коровам. Результат превзошел ожидания: удой молока у коров, получавших биодобавку из желудка оленей, оказался на 13,2% выше, чем у соплеменниц, питавшихся обычным кормом. Выше оказалось у них и среднее содержание молочного белка — на 14,5%», — пишет сайт MK со ссылкой на Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр РАН.

Ученые изучали оленей в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Якутии, на Таймыре и на Чукотке. В ходе исследования они обнаружили, что в желудках этих животных есть особые микроорганизмы, которые могут расщеплять грубые корма, благодаря чему пища лучше усваивается. Ученые предположили, что, добавив их в корм обычных буренок, они смогут увеличить надои коров, и оказались правы.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО запущен масштабный проект по изучению рыбы. В водоемах региона ученые исследуют состояние сиговых рыб.

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