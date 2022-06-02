В ЯНАО запущен масштабный проект по изучению рыбы

Заниматься изучением рыб будут специалисты двух ведущих институтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые исследуют в водоемах Ямало-Ненецкого автономного округа состояния сиговых видов рыб. Как сообщается на окружном сайте правительства, изучением займутся специалисты двух ведущих научных институтов.

«Правительство региона инициировало масштабное исследование по изучению состояния сиговых видов рыб на территории Ямала. Цель — определить перспективы сохранения, восстановления и рационального освоения ценных водных биоресурсов», — говорится в сообщении.

Исследования проходят в акватории Обской губы в районе поселков Новый Порт, Мыс Каменный, Нурма, устьевой части Тазовской губы, реках Обь и Таз, а также нерестовых притоках и соровых системах. Перед учеными стоит задача оценить состояние водных биоресурсов, сроки и пути миграции, выявить новые места спаривания ценных видов рыб, а также введение орудий лова, которые смогут улавливать только частиковые виды рыб и при этом не наносить ущерб сиговым видам.

«Сейчас ученые исследуют Обскую губу Карского моря и нерестовые притоки рек Обь, и Таз. Уже выполнен сбор ихтиологического материала, который необходим для оценки распределения водных биоресурсов и мест зимовальных скоплений рыбы. Завершатся работы в декабре», — добавили в пресс-службе.

Ключевыми задачами десятилетия науки и технологий, объявленного президентом страны Владимиром Путиным, являются — привлечение ученых и разработчиков к важным вопросам развития общества и государства. Развивать регионы в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без применения научно-технических достижений и опоры на инновации.

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